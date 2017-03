DF’s hold til kommunalvalget

Dansk Folkeparti i Glostrup afholdt tirsdag den 21. februar opstillingsmøde for valg af kandidater til kommunalvalget i Glostrup den 21. november 2017.

På de tre første pladser blev Dansk Folkepartis nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, Flemming Ørhem, Pia Hagbarth Dahlin og Kurt Kjær, genopstillet. Da partiet bruger partiliste, vil det sandsynligvis også blive disse tre, der kommer i Kommunalbestyrelsen igen, hvis partiet igen får tre mandater.

De øvrige på listen er Peder Kähler, Sandra Larsen, Henning Christensen, Jeanette Nielsen, Jane Jacobsen, Kenneth Schwartzmann samt Ib Clasen.

Dansk Folkeparti vil i løbet af foråret præsentere et valgprogram med overskriften ”Dit Glostrup”.

– Vores kandidater vil arbejde for et stærkt DF i Glostrup, der kan være med til at sikre Glostrup som en dynamisk kommune på Vestegnen, der har et stærkt fokus på kernevelfærdsområderne: Skole, sundhed og en tryg ældre tilværelse, siger formand for Dansk Folkeparti i Glostrup, Henning Christensen.