Døgnrapporten

To unge mænd tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 1. februar kl. 18.55 blev to mænd på hhv. 19 og 21 år tilbageholdt for butikstyveri i et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. De to mænd blev set lægge flere varer i lommerne, inden de gik mod kassen, hvor de kun betalte for få af varerne.

Harmonikasammenstød

GLOSTRUP. Torsdag den 2. februar kl. 11.52 skete et mindre harmonikasammenstød på Sportsvej i Glostrup, da føreren af en varevogn, en 18-årig mand, ikke nåede at bremse for den forankørende bil, der holdt tilbage for en rutebus, hvorfor der skete et mindre sammenstød. Ingen personer kom til skade.

Indbrud i supermarked

BRØNDBY. Fredag den 3. februar kl. 03.45 blev det anmeldt, at der var indbrud i et supermarked på Gammel Køge Landevej i Brøndby, hvor en eller flere gerningsmænd var brudt ind via en metaldør og havde stjålet flere tobaksskabe.

21-årig kørte påvirket

GLOSTRUP. Lørdag den 4. februar kl. 21.02 blev en 21-årig mand sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, da han blev bragt til standsning på Hovedvejen i Glostrup.

Indbrud i børnehave

BRØNDBY. Mandag den 6. februar kl. 08.30 blev det anmeldt, at en eller flere ukendte gerningsmænd var brudt ind i et skur i en børnehave på Kærdammen i Brøndby. Umiddelbart er intet blevet stjålet fra stedet.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Mandag den 6. februar kl. 17 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i hans bil, hvorfra vedkommende havde stjålet en taske som indeholdte en computer og andre personlige ejendele. Manden havde kun været væk fra sin bil i ca. 30 minutter, mens den holdt parkeret på Hermods Allé i Glostrup.

Mand sigtet i flere forhold

GLOSTRUP. Tirsdag den 7. februar kl. 09.14 blev en 45-årig mand sigtet for spirituskørsel og kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Ejby Mosevej i Glostrup. Manden oplyste i forbindelse med anholdelsen falsk generalia, hvilket han også blev sigtet for.

Mand kørte påvirket i frakendelsestiden

BRØNDBY. Tirsdag den 7. februar kl. 14.49 blev en 28-årig mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, da han blev bragt til standsning på Mortorring 3 nær Brøndby. Bilens ejer blev ligeledes kontaktet og sigtet for at overlade sin bil til en person uden førerret.

Mand sigtet for butikstyveri

VALLENSBÆK. Onsdag den 8. februar kl. 10.46 blev en 33-årig mand sigtet for butikstyveri, efter han blev tilbageholdt i et supermarked på Tværbækvej i Vallensbæk, da han forsøgte at forlade butikken med flere dagligvarer, han ikke havde betalt for.

Pung stjålet

BRØNDBY. Onsdag den 8. februar omkring kl. 13 fik en 72-årig dame stjålet sin pung, efter hun havde været inde at handle i et supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Forinden sin indkøbstur havde hun været ovre at hæve penge ved sin bank, hvorfor det ikke kan fastlægges, hvor gerningsmanden har afluret damens pinkode. Damens kontaktede efterfølgende sin bank, der oplyste, at der var blevet hævet et større kontantbeløb fra hendes betalingskort. Damen bemærkede ikke noget ualmindeligt, hvorfor hun heller ikke ved, hvordan og hvornår pungen blev stjålet

Spirituskørsel

BRØNDBY. Fredag den 10. februar kl. 03.50 blev en 57-årig mand sigtet for spirituskørsel, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Park Allé i Brøndby, hvor en alkometertest vist, at mandens promille var over det tilladte.