Døgnrapporten

Spirituskørsel

BRØNDBY. Fredag den 10. februar klokken 03.50 blev en 57-årig mand sigtet for spirituskørsel, da han blev stoppet på Park Allé i Brøndby, hvor en alkometertest gav udslag for, at mandens promille var over 0,5. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for udtagelse af kontrollerende blodprøver.

Fuld mand uden kørekort overhalede politiet

GLOSTRUP. Lørdag den 11. februar klokken 23.48 stoppede en patrulje en personbil på Nordre Ringvej i Glostrup, efter den overhalede dem med høj fart. Da bilen blev standset, blev føreren, en 30-årig mand, sigtet for at køre bil på trods af, at han ikke havde noget gyldigt kørekort, ligesom han blev sigtet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand.

Kørsel uden kørekort

GLOSTRUP. Mandag den 13. februar klokken 01.36 gjorde politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem en patrulje opmærksom på en varebil på Motorring 3 nær afkørslen til Glostrup, da systemet viste, at ejeren ikke havde et gyldigt kørekort, hvorfor den 31-årige mand blev sigtet for kørsel uden førerret.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Mandag den 13. februar klokken 08.00 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en personbil på Abildager i Brøndby. Gerningsmanden havde knust bilens lille, trekantede rude og efterfølgende stjålet blandt andet en iPad og forskelligt elektrisk værktøj.

Villaindbrud

BRØNDBY. Mandag den 13. februar klokken 09.20 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en villa på Hasselvang i Brøndby, hvorfra vedkommende blandt andet havde stjålet iPads og smykker. Gerningsmanden fik adgang ved at afliste en rude i husets terrassedør.

Færdselsuheld på motorvej

GLOSTRUP. Mandag den 13. februar klokken 14.36 blev en personbil påkørt bagfra på Frederikssundsmotorvejen nær Glostrup, da en anden personbil trak ind over en spærreflade for at skifte vognbane, hvorfor den bagfrakommende bil ikke kunne nå at bremse, da bilen trak ud foran ham. De to mandlige førere på hhv. 56 og 77 år kom ikke alvorligt til skade ved uheldet.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Onsdag den 15. februar klokken 11.50 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en villa på Søholtparken i Brøndby. Gerningsmanden fik adgang til huset via et vindue, hvorefter vedkommende stjal en større mængde sølvtøj.

21-årig tilbageholdt for butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 15. februar klokken 16.45 blev en 21-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Glostrup Shoppingcenter, da han forsøgte at forlade en dagligvareforretning med en stor mængde kød, han ikke havde betalt for. En butiksdetektiv blev opmærksom på manden, efter han så ham fylde en indkøbskurv op med kød og efterfølgende gemme det i sin taske, inden han gik mod selvbetjeningskassen, hvor han kun betalte for en iste.