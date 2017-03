Døgnrapporten

Mand kørte påvirket

GLOSTRUP. Mandag den 20. februar klokken 20.59 blev en 31-årig mand sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, da han blev bragt til standsning i en personbil på Hovedvejen i Glostrup, hvor et narkometer gav positivt udsalg for kokain.

92-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 22. februar omkring klokken 14 blev en 92-årig dame udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup. Damen havde netop været inde at handle, hvor hun havde betalt med sit betalingskort, da hun blev kontaktet af to kvinder og en mand, der spurgte om vej til busholdepladsen. Damen var behjælpelig med at fortælle dem vejen, men blev af en borger efterfølgende gjort opmærksom på, at manden, som havde stået bag hende, havde haft sin hånd nede i hendes taske. Damens pung lå fortsat i tasken, men hendes dankort var væk, hvilket efterfølgende var blevet misbrugt ved flere større kontanthævninger.

20-årig kørte påvirket

GLOSTRUP. Onsdag den 22. februar klokken 15.55 blev en 20-årig mand sigtet for at køre bil på trods af, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden blev bragt til rutinemæssig standsning på Nordre Ringvej i Glostrup, hvor han ligeledes blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash ved visitation.

Villabrand

BRØNDBY. Onsdag den 22. februar klokken 19.47 anmeldte en borger, at der var brand i en villa på Bækkelunden i Brøndby Strand. En beboer fra et af de nærliggende huse så pludseligt, at der stod flammer op fra husets tag, hvorfor hun skyndte sig hen til huset for at få familien, der bor der, ud. Brandvæsnet kom hurtigt til stedet, hvor flere røgdykkere nåede at redde flere af familiens personlige ejendele, inden slukningsarbejdet begyndte. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandårsagen undersøges fortsat.



Mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Onsdag den 22. februar klokken 20.15 blev en 52-årig mand bragt til standsning i en personbil på Brøndbyøster Torv, hvor han blev sigtet for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Manden blev ligeledes sigtet for at have stjålne nummerplader påsat på sin bil. U