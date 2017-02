En ny plan for Brøndby Strand vedtaget

Da de lokale politikere i Brøndby onsdag aften diskuterede den nye boligsociale helhedsplan for Brøndby Strand var de enige om flere ting. For det første at der er behov for et fortsat boligsocialt arbejde i området. For det andet at den plan, diskussionen tog afsæt i, på papiret tager sig godt ud.

Således sagde Mette Engelbrecht fra Venstre:

– Den her plan er simpelthen så flot pakket ind med de rigtige ord. Men når man går ned og ser på indholdet, så er det med en vis skuffelse, jeg læser planen. Det er mere af samme skuffe, ting vi allerede har prøvet. Vi har således smidt millioner af kroner efter projekterne. Hvis vi skal nå frem til noget, der skal virke, er vi nødt til at se efter noget nyt.

Allan Runager fra Dansk Folkeparti var også skeptisk overfor planen:

– Vi anerkender, at der er behov for en genopretning af boligområderne i Brøndby Strand. Den forrige plan kostede 18 mio. kr., og denne koster 23 mio. alligevel tvivler vi på, at det virker efter hensigten. Og sammenligner man det indtryk, man fik af Brøndby i DR2 programmet Vi Elsker Brøndby, så står det i skærende kontrast til det indtryk, man får, når man læser helhedsplanen, hvor 44 procent af børnene i 0 til 3 års alderen ikke har tilstrækkelige danskkundskaber. Både den forrige og denne helhedsplan bygger på en tryghedsundersøgelse fra de ni boligselskaber med en svarprocent på 30,6. Det er ikke en repræsentativ undersøgelse, når 70 procent ikke har svaret på den. Den er intet værd.

Det lange seje træk

Kent Max Magelund (S), borgmester var langt fra enig med Mette Engelbrechts og Allan Runagers læsning af helhedsplanen:

– Jeg er helt sikker på, at havde man ikke de her boligsociale helhedsplaner, så ville man ikke være kommet så langt, så ville det være rent ragnarok. Så jeg er fuldstændig uenig med Mette og Allan.

Allan Runagers kritik af det brugbare i tryghedsundersøgelse gav Kent Max Magelund heller ikke meget for:

– Det er ikke tal, vi er kommet med. Så vidt jeg er orienteret, er det tal fra Landsbyggefonden. En svarprocent på 30 procent er god. Det er nogle fantastiske tal. Og så var udsendelsen på DR2 jo netop en cadeau til Brøndby Strand med alle de ting, der sker.

Steen Andersen fra Enhedslisten var helt på linje med Kent Max Magelund og Socialdemokratiet:

– I Enhedslisten ved vi jo godt, der ikke findes et kvik fix. Det er det lange, seje træk, der skal til. Og jeg er også enig i, at vi godt kan måle og veje de gennemslag, de her planer allerede har haft. Jeg tør ikke tænke på, hvis de her planer ikke havde været der. Der er for eksempel et fald i kriminalitet, og erhvervsfrekvensen har været stigende dernede.

Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti var på linje med dette og føjede til:

– Når kommunen har mulighed for at anvise borgere, der for eksempel er hjemløse i området, så vil der være brug for en boligsocial indsats.

Alle partier undtaget Venstre stemte for den boligsociale helhedsplan for Brøndby Strand.