En socialdemokratisk rollemodel?

Af

MF Kenneth

Kristensen Berth (DF)

Tirsdag den 7. februar diskuterede vi i en forespørgselsdebat i folketingssalen forholdene i Brøndby Strand, hvor indvandrere og efterkommere nu er i flertal.

Jeg deltog selv i debatten. Det samme gjorde socialdemokraten Mattias Tesfaye, der i sin ordførertale forsøgt at give et billede af borgerne af Brøndby Strand ved at fortælle om nogle af de mennesker Tesfaye kender i området.

Alt sammen fint – og så dog alligevel ikke.

For i sin ordførertale fremhævede Mattias Tesfaye bl.a. det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem, Youssef Idiab, og kaldte ham en rollemodel for integration i Brøndby Strand.

Det fik bl.a. Naser Khader til at tage til genmæle. Khader genfortalte den beretning han tidligere har givet til BT om sit besøg i Brøndby Strand, hvor Youssef Idiab på et borgermøde kaldte Khader en forræder, mens han forsøgte at opildne fremmødte unge efterkommere til at indtage samme standpunkt. Da Khader skulle forlade mødet blev han mødt med kasteskyts og måtte eskorteres væk af politiet.

Idiab har også gjort sig berygtet ved på Facebook at tilkendegive, at Israel og ”syge zionister” skal placeres på ”historiens losseplads”, ligesom han deler materiale fra tv-stationen ”al-Quds”, der er kendt for at sympatisere med terrororganisationen Hamas.

Jeg undrer mig over, at Socialdemokratiet kan acceptere Idiab som medlem. Og jeg undrer mig endnu mere over, at Mattias Tesfaye i en debat i folketingssalen kan fremhæve Idiab som en rollemodel for integration. Så har Mattias Tesfaye i hvert fald en meget anderledes opfattelse af, hvad det vil sige at være integreret end jeg – og formentlig de fleste danskere – har.

Problemet er at med Mattias Tesfayes kontakter til indvandrere og efterkommere i området, så er hans udtalelser en blåstempling af Idiabs synspunkter – og kan dermed medvirke til at fremme disse. Og det kan jeg kun begræde.



Nej til ekstremisme

Af

Da jeg deltog i folketingsdebatten om Brøndby Strand, fremhævede jeg en række bekendte fra Brøndby Strand. Både folk med dansk og udenlandsk baggrund. Jeg ønskede at fremstille Brøndby Strand som et område, hvor mange er glade for at bo. Men hvor der dog også fortsat er problemer med kriminalitet, arbejdsløshed og fattigdom.

Når hele landets folketing på denne måde retter opmærksomheden mod en enkelt bydel, synes jeg, det er vigtigt, at jeg som den lokale folketingsmand giver et nuanceret billede af området. Jeg vil ikke finde mig i, at bydelen bliver lagt for had af folk, der aldrig har sat benene i området. Omvendt skal vi heller ikke feje problemerne ind under gulvtæppet.

Efter min tale tog den konservative Naser Khader ordet. Han anklagede min lokale partifælle Youssuf Idiab for at have benægtet jødeudryddelserne under krigen og for at have opildnet til voldelige overgreb på ham til et møde i Brøndby for nogle år siden. Jeg var mildest talt forbløffet og forsikrede Naser Khader om, at Socialdemokratiet under ingen omstændigheder kan acceptere hverken jødehad eller vold. Jeg fortalte dog også, at jeg ikke ville dømme Youssuf Idiab, før jeg havde snakket med ham, og før der lå konkrete beviser.

Jeg kontaktede derfor straks min partifælle, der med det samme benægtede alle anklager. Dagen efter mødte jeg Naser Khader, hvor jeg opfordrede ham til at fremlægge dokumentation for sine anklager.

Før vi offentligt anklager hinanden for meget grove beskyldninger, tror jeg, det er meget vigtigt, at vi er helt sikre på, at beskyldningerne er korrekte.

Jeg kan i øvrigt garantere én ting: Enhver der udtaler sig diskriminerende overfor kristne, muslimer, jøder eller andre religiøse grupper vil blive mødt af hård kritik fra mig. Europas historie er fyldt med tragiske eksempler på, hvad der sker, hvis vi accepterer hetz på religiøse grupper. Det må aldrig gentage sig.



Fanget mellem ekstremister

Af

Efter debatten i Folketinget vedr. Brøndby Strand fik jeg en e-mail fra Mattias Tesfaye , hvor han har konkrete spørgsmål angående debatten. Jeg var totalt chokeret, så var nødt til se debatten først. Det er til grin, at N. Khader (K) og K.B.Kristensen (DF) gentager gamle frase om, at jeg skulle være islamist, uden nogen form for beviser. Både fhv. borgmester Ib Terp og partiet stod på min side dengang. Det er specielt til grin, da jeg bliver boykottet af de islamister, når jeg stiller op til valg. De gør også en aktiv indsats for ikke at få mig valgt. Jeg skrev til Mattias, at Nasers klager mod min person, ingen ben har på jorden. Ren og skær løgn.

Jeg skrev også til Naser K. at, han skal få sine udtalelser dementeret hurtigst muligt, fordi jeg finder mig ikke af den slags løgn og digtning. Hej Naser

I debatten i Folketinget angående Brøndby Strand, hvor det var forudset holdninger hos de forskellige partier, kommer du med udtalelser, som ikke har med sandheden at gøre.

Jeg er hverken antisemit eller holocaust benægter, det er simpelthen løgn.

Mine forældre blev fordrevet ud af sit land af zionistiske bander, og som du ved, zionisterne kan være jøder, kristne eller muslimer. Derfor er jeg imod zionisme, mange af mine jødiske, kristne og muslimske venner er også imod zionisme, det gør os ikke til antisemitter.

Angående episoden i Brøndby, det er totalt forvrænget, den version du bringer. Jeg har vidner på det, hvad var der sket, og de er klar til at vidne i retten. Du sagde også under debatten i Brøndby, at nogle unge forfølger dig til dine foredrag i København, og de er til stede i dag. Derfor er din version af episoden totalt kollapset. Jeg sender snart en klage til Folketingets ombudsmand.

Af redaktionen:

Folkebladet har på grund af deadline ikke haft muligt for at få en kommentar af Naser Khader.