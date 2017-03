Er det en lokal debat?

Af

I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, at Lars Thomsen demonstrerede både uvidenhed om de sociale reformer, som hans eget partis politik, men jeg lod det falde. Folkebladet har jo nok ret i, at det er uinteressant for Glostrups borgere, hvorledes socialudvalgsformandens kompetencer er.

Grunden til, at jeg nu tager til orde, er den, at i sidste nummer af Folkebladet har de herrer Mattias Tesfaye og Kenneth Kristensen Berth, begge folketingsmedlemmer, suppleret af Ricki Vejsmose, Venstres kredsformand i Ballerupkredsen, fået tildelt spalteplads til dels at kaste mudder efter hinanden.

Der er intet lokalrelevant i de tre herrers indlæg, tværtimod diskuteres landspolitik krydret med nogle spydige kommentarer om udenrigspolitiske emner.

Mit spørgsmål til redaktøren er derfor, om der er forskel på folk i forhold til censuren på nærværende blads læserindlæg? Eller var det fordi, man ikke havde stof nok til avisen, at disse fire læserbreve blev bragt?

Hvorom alting er, vil det klæde Folkebladet fremover, at alle uanset status, religion og køn, gives samme muligheder for at komme til orde i Folkebladet.

For at sætte prikken over i’et, så bringer Folkebladet på selvsamme side retningslinjer for læserbreve, og her står under punkt E: Læserbrevets kerne skal være unikt lokalt og skal gennemgående omhandle og beskrive dette. Jeg forventer, at dette også må være tilfældet, uanset det er de høje herrer fra tinge, der har haft fat i blækpennen.