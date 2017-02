Et nederlag og en storsejr

I den første kamp mødte man i 3. division Team Alfa. Trekroners spillere var ikke helt vågne endnu og Team Alfa vandt de første tre serier.

Først i 4. serie fik Trekroner point på tavlen med en kneben sejr på 618 mod 610.

I 5. serie gik luften næsten helt ud af Trekroner med beskedne 567 kegler mod hele 746 til modstanderne.

I 6. og sidste serie fik man dog lidt oprejsning med endnu en smal sejr med 623 kegler mod 618.

Dermed endte kampen med resultatet 3605 kegler til Trekroner og 4 point, mens gæsterne kunne notere sig for 3948 væltede kegler og 10 point. Charlotte Corneliussen spillede solidt og blev bedste Trekroner-spiller med en personlig score på 994 kegler over de seks serier.

Med kampens resultat er der byttet om på placeringerne i tabellen og Trekroner er nu på en 4. plads i 3. division.

Sejr i 1. division

Helt anderledes gik det i den efterfølgende topkamp mellem Trekroner og SAS i 1. division. Trekroner kom forrygende fra start blandt andet takket være en monsterserie på 225 kegler fra Ole Olesen.

Trekroner fortsatte det gode spil i de følgende fire serier, hvor der aldrig var tvivl om udfaldet. Således havde Trekroner inden 6. serie et samlet kegleforspring på præcis 400 kegler. I 5. serie var spillet så flydende for Trekroner, at alle fire spillere væltede over 200 kegler, nemlig 894.

Det betød dog ikke, at SAS var slået helt ud. En af deres spillere formåede med en serie på 246 kegler at hente sejren hjem med en margin på 52 kegler. Dermed blev kampens resultat, at der blev 12 point til Trekroner, mens SAS fik de sidste to point.

I den samlede stilling har Trekroner nu 58 point efter syv kampe og ligger placeret teknisk som nummer to, mens SAS har 60 point og ligger nummer et.

Team BBS har også 58 point, men dette er efter kun fem kampe og de er derfor reelt i spidsen af 1. division.