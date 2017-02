Et snævert nederlag og en smal sejr

Lørdag mødte Trekroner hjemme i Glostrup BK keglerne i 4. division. Dette blev en af de tætteste kampe i klubbens historie. BK keglerne satte sig overbevisende på de to første serier og selv om der var flere fine præstationer fra Trekroners spillere, var overvægten for voldsom.

Først i 3. serie vendte billedet og specielt Trekroners Birger Lind fik sat gang i kuglen med flere flotte serier.

Det gode spil holdt sig også i 4. serie og med mindst mulig margen – en enkelt kegle i Trekroners favør, vandt man det samlede keglefald med 4115 mod 4114. De 24 point blev delt ligeligt af begge hold.

Birger Lind var bedste spiller for Trekroner med en personlig score på 806 kegler over de fire serier.

Trekroner har nu 112 point efter otte kampe og ligger placeret som nummer 3 i tabellen.

Sejr mod tophold

Søndag skulle Trekroner i Nykøbing F møde 3. divisionens nummer 1, S.Ø.B.

Trekroner kom ganske fint fra start og vandt fire af de seks point i første serie. I anden serie måtte man nøjes med to point, mens 3. serie gav fire point til Trekroner.

I fjerde og sidste serie gik luften lidt ud af Trekroner. S.Ø.B. havde fået spillet sig varme og begge deres trioer vandt deres serier.

Dermed blev slutresultatet, at S.Ø.B væltede 4172 kegler og fik 14 point, mens Trekroner væltede 4132 kegler og fik 10 point.

Ole Olesen fra Trekroner blev bedste spiller med 783 kegler. Trekroner har nu 149 point efter 10 kampe og ligger placeret som nummer 2 i tabellen. S.Ø.B. har 172 point og ligger på en sikker førsteplads. Begge hold har to hjemmekampe og en udekamp tilbage, så der kan ske meget inden sæsonafslutningen i maj måned.