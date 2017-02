Europas bedste ved VM

Ved verdensmesterskaberne i Perth, Australien for veteraner slog Finn Ankerstjerne fast, at han er Europas bedste kaster i sin aldersgruppe 80+. I kaste 5-kamp, som består af kuglestød, spydkast, diskos-, hammer- og vægtkast, kæmpede Finn mod kastere som i enkelte øvelser er bedre, men da Finn både er teknisk og styrkemæssigt allround funderet og ikke har svage øvelser lykkedes det at holde fast i 3. pladsen.

Finn startede med atletik som forælder, idet han fulgte sine to døtre til stadion og snart var han involveret, først som træner og senere også stærkt aktiv selv.