Færdselsuheld spærrede kryds

Søndag omkring klokken 15.40 skete der et alvorligt færdselsuheld i krydset Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej. Uheldet involverede to biler, og da Østsjællands Beredskab ankom, for at sikre uheldsstedet, var der stadig en kvinde med nakkesmærter i den ene bil. Østsjællands Beredskab sikrede uheldsstedet og spærrede trafikken i omkring en halv time.

– Det er højenergi ulykker, der sker i det kryds. Folk kommer i begge retninger med høj fart, fordi det er store, brede veje, siger Torben Bang-Christensen, der var indsatsleder på dagen.