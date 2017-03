Fastelavn fejret

Såvel solen som de besøgende smilede bredt da Middelalderlandsbyen afholdt den traditionsrige fastelavnsfest i lørdags. Arrangørerne havde sørget for et familievenligt program med gratis tøndeslagning, kaffe, kakao, fastelavnsboller, pynt-selv fastelavnsris, bueskydning og snobrødsbagning.

Vejrguderne kvitterede med høj sol over en snedækket Middelalderlandsby, hvor de brægende lam, sammen med smedens melodiske hammerslag, dannede den rigtige lydkulisse til en skøn dag i den friske luft.

– Lige fra klokken 12.00 begyndte det at strømme til med glade voksne og forventningsfulde små trolde, prinsesser, riddere, superhelte – og en enkelt giraf, fortæller daglig leder Tonny Soltau med et smil, og fortsætter:

– Vi anslår, at der var omkring 300 besøgende til fastelavnsfesten, bedømt på antallet af spiste fastelavnsboller og mængden af snobrødsdej, der blev konsumeret. Fastelavnsfesten i Middelalderlandsbyen er for alle og vi forsøger med en blanding af leg, læring og underholdning at gøre fastelavnen til mere end bare en kommerciel tøndeslagning. Vores historiske fortælling i stavkirken om fastelavn og fastens oprindelse, fik i hvert fald de tilhørende børn til at spærre øjnene op, da ædeorgiet og de følgende 40 dages faste blev beskrevet malerisk af vores historiske formidler, slutter Tonny Soltau.

Fastelavnsfesten blev i år arrangeret af Middelalderlandsbyen/Brøndby Kommune med engageret bistand fra elever på Produktionshøjskolen og Middelaldergruppen Korsfarerne.

Årets fastelavnsarrangement var det første i en række af kommunale arrangementer, der i år vil blive lanceret under titlen Åben-by i Brøndby. Disse arrangementer vil overvejende være gratis, og vil finde sted i løbet af året på flere af kommunens læringsinstitutioner.