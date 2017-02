Fik misbrugt MasterCard

Historien bag en af de forbrydelser, vi jævnligt omtaler her i Folkebladet, er 72-årige Merethe Christensen, der onsdag i forrige uge fik stjålet sin pung i Brøndbyøster.

– Ifølge videoovervågningen på apoteket blev min pinkode afluret af en 25-30-årig mand med østeuropæiske ansigtstræk, mørkt hår, mørk jakke og hue. Han trådte op bag ved mig, da jeg skulle betale. Han var i følgeskab med en yngre kvinde – også med østeuropæiske ansigtstræk, men med langt afbleget lyst og krøllet hår. Hun havde samme alder som manden. Alt det skete omkring kl. 12.54. I Kvickly lagde min mand mærke til en yngre mand, der godt kunne ligne den føromtalte mand fra apoteket. Hvornår jeg fik stjålet pungen op af min taske og hvordan, ved jeg ikke, men da jeg skulle betale mine varer med mit MasterCard, opdagede jeg, at pungen var væk, lyder hendes historie.

Merethe Christensen spærrede sit kort og tog til Danske Bank i Glostrup. Her ventede banken med besked om mere misbrug.

– Da vi ankom til Danske Bank i Glostrup, kunne kassedamen fortælle, at der ganske kort tid forinden var blevet hævet 13.000 kr. med mit MasterCard ved en af bankens hæveautomater af den føromtalte yngre lyshårede kvinde.

Vil gerne advare

Når Merethe Christensen vælger at stå frem og fortælle sin historie, så er det for at advare andre ældre og få signalementet på de formodede tyve ud i området.

– Jeg vil gerne advare andre – specielt pensionister, der er dårligt gående, og som ofte går med stok eller rollator. Tyvene er meget opfindsomme, og de handler lynhurtigt, så man forbavses gang på gang, at det lykkes for dem at stjæle fra andre. De skulle lige vide, hvor besværligt de gør det for ofrene, der får ekstra udgifter i forbindelse med et tyveri, der bliver brugt meget tid på at anmelde tyveriet til højre og venstre, og mange kort skal fremskaffes på ny og koster mange penge.

Der er normalt en selvrisiko på 1.100 kroner, hvis man får stjålet sit MasterCard og der bliver hævet penge med pinkode, resten dækker banken. Forsikringsselskaber har forskellige politikker om dækning af prisen på at få nye kort.

Danske Banks områdedirektør i Glostrup, Jesper Schou, oplyser, at banken selvfølgelig samarbejder med politiet om opklaringen af sådanne forbrydelser og udlevere videoovervågning til politiet.

God råd mod kortmisbrug

• Dæk din pinkode, når du betaler med kort

• Brug kontaktløse kort til betalinger under 200 kroner, så skal du ikke bruge pinkoden

• Vær opmærksom på folk, der går for tæt på, når du betaler, og bed dem om at gå væk

• Opbevar aldrig din pinkode i din pung – brug evt. en pinkodehusker

• Ring til din bank hurtigst muligt, når du opdager, at din pung er blevet stjålet