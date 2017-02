Gasudslip i lejligheder

Klokken 10.20 lørdag formiddag blev Hovbedstadens Beredskab alarmeret, da der lugtede af gas i en boligblok på Hegnet. Blokkene i området er netop nu ved at blive renoveret, og i forbindelse med denne renovering var der blevet klippet en gasledning over.

Hovedstadens Beredskab indsatte et røgdykkerhold, der fik lukket for gassen og luftet ud i ejendommen, så beboerne kunne komme indenfor igen.