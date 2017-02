Glostrup satte pris på idrætten

Mandag aften var der fest i Glostrup Fritidscenter, da 95 sportsudøvere og tre ledere blev hyldet for deres indsats i det forgange år.

For at blive hædret ved idrætsreceptionen, skal man have opnået en 1., 2. eller 3. plads ved et DM, NM eller VM, have deltaget på et landshold eller stået for en DM-rekord.

En præstation knap 100 lokale idrætsudøvere har stået for i det forgangne år.

I sin tale pegede John Engelhardt (V), borgmester, blandt andet på nogle af de forbedringer, der er sket på idrætsområdet i det seneste år, og som skal være med til at give den lokale idræt bedre vilkår fremover:

– I september kunne vi indvie den helt nye afdeling med varmtvandsbassinet her i Fritidscentret. Den nye Nordvanghal er ved at bliver opført, og vi regner med, at den er klar til at blive taget i brug lige efter sommerferien. Ud over at være indrettet som almindelig sportshal, vil den nye hal også have en fægtepiste med strømtilførsel. Gulvet vil kunne anvendes til indendørs pigsko, som atletikken har behov for, og der kommer mobile spejle til glæde for dansesporten.

Med til at bære klubben

Udover hæder til de 95 idrætsudøvere, modtog tre lokale ledere også en pris for deres indsats som frivillig leder.

Det var Christian Gram fra Glostrup Gospel og Kim Gross Rasmussen fra Hvissinge Danse Forening.

Og så gik årets unglederpris til Frederik Glavind fra Glostrup Basketball Klub.

Dette valg begrundede John Engelhardt blandt andet med følgende ord:

– Trods hans relativt unge alder, har han gennem en årrække været en meget vigtig del af Glostrup Basketball klub, en af de frivillige ledere man som klub ikke kan undvære. Han gør det samtidig med et stort smil og søger altid at gøre det bedste for klubben, trænere, spillere, forældre og andre omkring klubben. Du fortjener et stort skulderklap for din enorme indsats i Glostrup Basketball klub.

En for holdet

En hæder der efterfølgende glædede Frederik Glavind:

– Jeg er stolt og glad for prisen. Det er selvfølgelig en cadeau til mig, men i lige så høj grad til hele klubben.

Mandag aften blev Frederik Glavind rost for sin vilje til, udover at træne nogle af spillerne, at tage større ansvar i klubben.

Noget der, ifølge Frederik Glavind, i grunden er helt naturligt:

– Jeg har ikke noget problem med at tage fat og hjælpe til, hvor der er brug for det. Selvfølgelig er det fedt at træne børnene og se, de lærer noget nyt, men det andet er også en del af det.

Frederik Glavind vurderer, at han bruger 10-15 timer om ugen på basket, når der også er kamp for det hold, han træner.

Når han samtidig skal have tid til studier og at passe egen virksomhed, er der ikke mange timer tilovers. Men timerne i basketklubben er alligevel indsatsen værd:

– Jeg får rigtig meget igen. Nogle gode oplevelser og masser af anerkendelse fra børn og forældre.