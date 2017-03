Gratis høreprøve til Verdens Høredag

3. marts er udnævnt til Verdens Høredag af WHO og markeres i hele landet – også i Glostrup.

Høreforeningen går ud i hele Danmark for at viderebringe budskabet om, at det i den grad kan betale sig at støtte mennesker med høretab med god behandling.

25 milliarder

Eksperter vurderer, at det i Danmark koster 25 milliarder kroner om året, at borgerne ikke hjælpes nok med deres høreproblemer, oplyser Høreforeningen.

– Danmark har i mange år brystet sig af at have verdens bedste høreomsorg. De dage er slut, for hjælpen til mennesker med høreproblemer er atomiseret og gjort uigennemskuelig med brugerbetaling og ultra lange ventelister, siger lokalformand Asta Holm.

På den offentlige høreklinik på Bispebjerg Hospital skal man vente syv til otte måneder på høreapparater. Andre offentlige høreklinikker har endnu længere ventetider – op til to år.

– Omkring 40 procent af mennesker med høreproblemer er i den erhvervsaktive alder. Og det siger sig selv, at det kan være svært at fastholde et job, hvis man skal vente i månedsvis på at høre. At gå rundt uden det rette lyd-input er heller ikke godt for de kognitive evner. Risikoen for demens, depression og faldulykker stiger ved ubehandlede høretab, siger Asta Holm.

Høreforeningen mener, at Danmark diskriminerer borgere med behandlingskrævende høretab, fordi alle andre borgere har behandlingsgaranti på deres sundhedstilbud – det gælder bare ikke høreapparatbehandling.

Åbent hus

Høreforeningens lokalafdeling i Glostrup markerer dagen med åbent hus på Vestegnens Sprog – og Kompetencecenter, Skolevej 6.

Fra klokken 13.30 til 17.00 kan de besøgende få foretaget en gratis høreprøve og rådgivning af en audiolog. Høreforeningens bestyrelse vil desuden fortælle om Høreforeningens arbejde, og oplyse om hvilke tilbud foreningen giver i form af vejledning igennem hørejunglen, høretekniske hjælpemidler samt gode og spændende aktiviteter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Asta Holm på telefon 60 43 12 71.