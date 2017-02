Historier fra arkivet

11. februar 1987

Vær med til at skabe din egen lokal-kanal

Glostrup Lokal TV søger lokale frivillige

Vi nærmer os med store skridt premieredagen for Glostrup Lokal TV. Det har været en utrolig hektisk tid for folkene bag stationen, siden vi bragte nyheden om den ny kanal i Folkebladet.

Der arbejdes på livet løs. En fast kerne, bestående af en redaktør, kamera-, lyd- og lysfolk, har travlt med at få alt klappet og klart til den 16. i denne måned. Den første udsendelse med ”alt godt fra Glostrup” er næsten klar til afgang, ligesom kanalens egen studieværtinde, Jeanette Schjærff, står parat til at springe i sin skærmstol.

Men der er stadig brug for flere folk. Glostrup Lokal TV efterlyser frivillige Glostrup borgere med mod på at være med til at gøre kanalen rigtig spændende. Alle, der mener, de på den ene eller anden måde kan give en hånd med, er velkomne. Såvel, hvad angår det rent redaktionelle, her kunne f.eks. være tale om en, der er rigtig godt inde i idrætten herude, som det rent tekniske. Interesserede med nogen erfaring vil nok foretrækkes.

– Det har været utrolig spændende at være med til at flikke det første program sammen. Men endnu mere spændende bliver det selvfølgelig, når først vi kommer rigtig igang, fortæller redaktør Gurli Søbye fra Glostrup Lokal TV. En lokalstation skal selvfølgelig først og fremmest beskæftige sig med de nære ting. Derfor håber jeg, mange nu vil komme ud af busken, og være med til for alvor at gøre stationen deres.

Vallensbæk låner 11 mio. kr.

Regeringsaftale gør det nødvendigt for kommune at låne

vallensbæk. En aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening betyder, at Vallensbæk Kommune må gøre et alvorligt indhug i kassen. Kommunen søger nu om et lån på 11 mio. kr.

Aftalen indebærer, at kommunerne i år i praksis skal indbetale 13 gange indholdt A-skat mod normalt 12. Tilsvarende får staten 13 indbetaling fra komunerne. Noget der godt kan harme borgmester Kurt Hockerup.

Ellers ingen lånemulighed

Aftalen forringer kommunens likviditet med 11 mio. kroner, som Vallensbæk nu har fået dispensation af Indenrigsministeriet til at låne. Lånemuligheden var en del af den nævnte aftale, idet regeringen godt vidste, at nogle kommuner ville få problemer.

– Vi har ikke lyst til at låne penge og kunne godt klare det, men står vi med en tom kasse, begrænser det vore handlemuligheder. Der skal også være til uforudsete udgifter, derfor har vi valgt at låne, nu hvor vi endelig har muligheden, siger Kurt Hockerup.

14. februar 2007

Ældrerådet bliver til Seniorrådet

Brøndby Kommunes Ældreråd skiftede fra 1. januar navn til Seniorrådet. Folk vil hellere være seniorer end ældre, lyder det

brøndby. Hvordan får man flere ældre til at stemme ved valget til Ældrerådet? Man ændrer da bare navnet på udvalget. Det var tanken, da det nu omdøbte Ældreråd i november sidste år bad om at få ændret sit navn til Seniorrådet. Og det var da også et enigt Social- og Sundhedsudvalg, der imødekom seniorernes ønske om at blive døbt på ny. Fra 1. januar hedder Ældrerådet derfor Seniorrådet. Anne Hartvig (S) fra Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg fortæller:

– Det var Ældrerådet selv, der i november ansøgte om at ændre navnet. Argumentet var, at flere af kommunens ældste ville deltage i rådets valg, fordi de lettere kunne forholde sig til at være senior i stedet for ældre.

Navneforvirring

Og rigtigt nok: at stemmeurnerne tit var tomme, når Ældrerådet afholdt valg, var en grund til navneskiftet, bekræfter formand for Seniorrådet, Annelise Petersen.

– Udover det, så var der også mange borgere, som forvekslede Ældrerådet med Ældresagen. Det, synes vi, var forvirrende, siger Annelise Petersen.

Det nye navn kan, ifølge formanden, sende et klarere signal til blandt andre nye pensionister om, at man ikke skal have det ene ben i graven, før rådet er relevant for en. Det er muligt at stille op og stemme ved Seniorrådet fra man er 60 år.

Bedstemorordning

Det skorter ikke på tilbud og nytænkning hos det nydøbte Seniorråd. Rådet barsler for tiden med en såkaldt Bedstemorordning. Ordningen, fortæller Annelise Peteren, går ud på, at ældre borgere kan tage på besøg i børnehaver og daginstitutioner for at fortælle børnene om, hvordan det var at være barn, da mormor var lille.

– Der er ældre enlige, som kunne have godt af at komme ud og tale med børnene, ligesom børnene sikkert ville lytte interesseret til de ældres historier, siger formanden for Seniorrådet. Hun har haft talt med formand for Børneudvalget i Brøndby Kommune, Anne Hatvig, om ordningen, oplyser hun.

