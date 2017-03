Historier fra arkivet

25. februar 1987

Grønjakker lukkede festen

Flere unge hundebidt og to anholdelser efter klubfest

BRØNDBY. En hyggelig fest i ungdomsklubben på Søholtskolen i Brøndby Strand endte fredag aften dramatisk i det helt store slagsmål mellem klubbens unge og en gruppe grønjakker.

Omkring 20 unge pådrog sig bid fra politiets hunde, da klublederne magtesløse havde bedt politiet om assistance til at lukke festen.

Ifølge politiet dukkede et antal grønjakker fredag aften op i Brøndbyklubben, øjensynligt med det formål at fremprovokere et slagsmål.

Og det lykkedes ganske godt. I løbet af ganske kort tid var en stor del af klubbens omkring 400 gæster i gang med et drabeligt slagsmål, der ikke levnede klublederne en chance. Det tilkaldte politi indgød åbenbart heller ikke til nok respekt, for kun halvdelen af de unge gjorde mine til at forlade lokalerne, da de blev bedt om det.

Det var under det efterfølgende håndgemæng, en del unge stiftede bekendtskab med politihundenes kæbepartier.

I forbindelse med slagsmålet anholdtes to unge for besiddelse af euforiserende stoffer.

En del hærværk fulgte i farvandet af uroen. Specielt området langs Strandesplanaden led overlast, ligesom et af klubbens vinduer blev smadret af en kastet sten.

Charlotte

26. februar 1997

Tricktyve stjal kvindes smykker

En ældre kvinde fra Dalvangsvej i Glostrup mistede torsdag aften alle sine guldsmykker, efter hun havde haft besøg af to tricktyve

GLOSTRUP. Omkring klokken 18 ringede det på kvindens dør. Udenfor stod et sydlandsk udseende par, en mand og en kvinde, begge i midten af tyverne. Parret forklarede, at de havde været inde hos naboen for at hilse på, men eftersom der ikke var nogen hjemme, ville de gerne smide en seddel ind.

Tricktyvene bad derefter kvinden om at låne papir og blyant, hvilket kvinden indvilligede i.

Mens lejlighedens ejer var rundt for at finde pen og blok, ventede parret i entréen – troede kvinden. Imidlertid opdagede hun, da det unge par var gået, at alle hendes guldsmykker var forsvundet fra lejligheden.

Det er ikke første gang, tricktyve slår til mod ældre personer. For nogle måneder siden var området omkring Asylvej i Glostrup hærget af tricktyve, der skaffede sig adgang til ofrenes lejligheder under påskud af at skulle låne telefon, frimærker, papir eller lignende.

Tob

28. februar 2007

S føler sig dårligt informeret

Socialdemokraterne i Vallensbæk mener ikke, de er blevet ordentligt orienteret i en sag, hvor den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, har klaget over en afgørelse, Vallensbæk Kommune har truffet

VALLENSBÆK. – Vi har erfaret, at den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening er utilfreds med, at schæferhundeklubbens træning fylder for meget i området for enden af Lundbækvej, og samtidig er naturfredningsfolkene utilfredse med, at der står nogle busskure derude, som, de mener, skæmmer området og ødelægger miljøet, fortæller gruppeformand hos Socialdemokraterne i Vallensbæk, Søren Wiborg.

Naturfredningsforeningen klagede derfor til Vallensbæk Kommune, der dog ikke gav naturfolkene medhold.

– Kommunen har dog imødekommet foreningen ved at sige, at busskurene ikke erstattes af nye, når de er slidt ned, men ellers mente kommunen ikke, at naturforeningen havde nogen sag, hvilket fik foreningen til at klage til folketingets ombudsmand over kommunens afgørelse. Jeg erindrer ikke, at den sag har været politisk behandlet, og det irriterer os da meget hos Socialdemokraterne, at vi ikke er blevet bedre informeret om, at der rent faktisk er blevet klaget til ombudsmanden over en afgørelse, som Vallensbæk Kommune har truffet, siger Søren Wiborg.

– Vi blev på et tidspunkt lovet, at vi ville få klagerne at se, hvis der blev klaget til Tilsynet over Vallensbæk Kommune, og det har vi også fået. Men det er klart, at vi også gerne ville have været informeret om denne type klager til ombudsmanden, så derfor vil vi nu bede om på næste møde i kommunalbestyrelsen at få et overblik over de klager, der har været over Vallensbæk Kommunes afgørelser fra 2005 og frem til 2007.

Ifølge borgmester Kurt Hockerup er det ikke alle klager til ombudsmanden eller Tilsynet, som politikerne bliver involveret i.

– Normalt kommer vi først på banen i den slags sager, hvis vi fra politisk side bliver bedt om et svar fra enten Tilsynet eller ombudsmanden. Hvis Tilsynet eller ombudsmanden afviser klagen, får vi bare at vide, at den er blevet afvist, og så kan jeg eventuelt orientere kommunalbestyrelsen om det på et møde, men det er ikke noget, jeg skal, siger Kurt Hockerup. Borgmesteren tilføjer, at formand for teknisk udvalg i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, har orienteret om sagen på et møde i teknisk udvalg for nylig.

Tob