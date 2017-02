Hvem er vi danskere?

Her i denne uge fik jeg en folder fra Danskernes parti, der opfodrer mig til at stemme dansk, og hvis du ikke er dansker, så kan du få en flybillet til Langtbortistan.

Jeg mener, at det er latterligt, men samtidigt har man lov til at sige hvad man mener.

Om man kommer fra Danmark, Tyrkiet, Israel, Kina, eller et helt andet land i verden betyder intet, når blot du har valgt at tage del i det danske samfund. Jeg mener, at man skal gøre en indsats for lære dansk, og respektere de danske værdier, som demokrati og muligheden for at sige sin mening offentligt, om man er mand eller kvinde.

Man respekterer også ved at bidrage til fællesskabet, og ved at arbejde og betale skat. I grundloven står der også at der er religionsfrihed i Danmark, så det er okay hvis man er hinduist eller muslim, man må blot respektere at folkekirken er hovedreligion i Danmark. Om du bor i hus eller lejlighed, om du er fra det ene eller andet land, om du er kvinde eller mand, så er vi forskellige, men vi har én ting til fælles – vi bor i Brøndby Strand, og vi ønsker at leve i fred og frihed.

Danmark er et demokratisk land med lighed for mand og kvinde. Frihed til at tænke og tro, og har du valgt at bo i Danmark og bidrage til samfundet, så er du meget velkommen til at kalde dig dansker. Kan du ikke leve med demokratiet og de danske normer, så er der ingen grund til at du er her, – for du skaber blot problemer for andre, og du har mulighed for at vælge et andet samfund end det danske.