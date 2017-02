Hytten bliver dyrere

I de kommende år kommer der til at ske store forandringer i området omkring Brøndby Stadion.

Blandt andet skal der bygges nyt klubhus til Brøndby IF.

En af de andre ting, der skal ske, er, at Brøndby Support skal have et nyt tilholdssted. Den nuværende Hytten skal nemlig rives ned, da grunden skal bruges til andet formål.

Et projekt de lokale politikere allerede har bevilliget penge til.

Nu viser det sig imidlertid, at projektet bliver dyrere end forventet, nærmere bestemt lidt over en mio. dyrere.

Af den grund har Teknisk Forvaltning bedt de lokale politikere på onsdagens møde i kommunalbestyrelsen om at forholde sig til, hvorvidt de vil bevillige en mio. ekstra til projektet.

Planer holdt ikke

Årsagen til at projektet bliver dyrere, skyldes ifølge sagsfremstillingen blandt andet, at Brøndby Kommune har haft vanskeligheder med at finde den rette leverandør af det typehus, der skal udgøre Hytten.

Om disse vanskeligheder siger Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Teknisk Forvaltning har informeret mig om, at det ikke var muligt at indgå aftaler med typehusfirmaer om opgaven. Ud fra gennemgang af modtagne tilbud, forhandling med entreprenører og udarbejdelse af revideret budget, måtte det konkluderes, at det ikke var muligt at udføre projektet inden for det bevilligede budget, hvis bygningen skulle rumme tilsvarende antal kvadratmeter og funktioner, som den bygning, den skulle erstatte.

I sagsfremstillingen står endvidere, at det nye hus til Brøndby Support på baggrund af et politisk ønske skal kompensere for den nuværende Hytten.

Om dette politiske ønske om at kompensere Brøndby Support, siger Kent Max Magelund:

– Med politisk ønske menes en beslutning fra tidligere borgmester Ib Terp, som oprindeligt ønskede en bygning i form af et muret typehus med tilsvarende funktioner og areal som det nuværende klubhus. Desværre viste det sig efterfølgende, at et typehus, som tidligere borgmester Ib Terp havde forventet kunne bruges, alligevel ikke kunne anvendes til et foreningshus. Det skyldes, at der stilles nogle særlige krav til foreningshuse i forhold til almindelige typehuse i bygningsreglementet.

Har allerede en aftale

Hvis de lokale politikere beslutter sig for at bruge en mio. kr. mere på projektet, kommer det nye klubhus til at koste ca. 4,4 mio. kr.

At projektet således er blevet dyrere end forventet ærgrer Kent Max Magelund:

– Det er rigtig ærgerligt. Umiddelbart kan jeg godt forstå, at Ib Terp syntes det var en god og billig idé at bruge et standard typehus som klubhus – men set nu bagefter, så kan man da godt tænke, at det havde være mere hensigtsmæssigt, hvis man på forhånd havde fået undersøgt, om det overhovedet var en mulighed, altså inden, der overhovedet blev afsat et beløb til byggeriet.

Men Kent Max Magelund mener alligevel, det er nødvendigt at gennemføre projektet:

– Brøndby Support har allerede en lejeaftale i en kommunal bygning. Det lejemål har vi brug for at inddrage til materielgårdens formål. Brøndby Support har derfor en lejeaftale, som vi skulle opfylde et andet sted. Vi har ikke givet dem mere plads, end de allerede har, og der skal selvfølgelig betales husleje det nye sted også. Det er ikke et hus, kommunen forærer Brøndby Support. Hvis de på et tidspunkt ikke længere vil leje sig ind, vil kommunen kunne bruge lokalerne til andre foreninger i kommunen. Det har været vigtigt for os i forhold til bygningens udformning.