Jazzklub har fødselsdag

Det skal fejres sammen med Hans Knudsen Jump Band. Hvis ikke du er til det, der betegnes som traditionel jazz, så er her chancen for at opleve et orkester med enorm drive og medrivende spillehumør. Ægte dansemusik. Der bydes der på en ”gumba” af jazz, jump, blues, boogie-woogie, rock, soul og egne kompositioner. Fire garvede musikere, Hans Knudsen, piano og sang; Hans Leonardo Pedersen, sax; Jens Sølund, bas; Henrik Simonsen, trommer, spiller op i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60.