Jump4fun er kommet til Brøndby

De fleste børn og unge er aktive i fritiden enten i en lokal idrætsforening eller et andet fritidstilbud. Desværre er der også en gruppe af børn og unge, der ikke bevæger sig nok i fritiden. Det går ikke kun ud over deres sundhed men også deres selvværd og sociale formåen.

Det skal være sjovt

Der kan være mange grunde til, at de ikke bevæger sig nok. Nogle har ikke fundet en motionsform, som de kan lide og har måske dårlige oplevelser med i bagagen. For andre kan overvægt afholde dem fra at gå til sport, fordi de kan have svært ved at følge med de andre.

– På et Jump4fun-hold handler det helt grundlæggende om at have det sjovt med andre børn og mærke glæden ved at bruge kroppen. Vores mål er, at fysisk aktivitet og idræt skal blive en sund og sjov del af børnenes hverdag. Børnene træner 1-2 gange om ugen på et Jump4fun-hold, men vi inddrager også hele familien via sjove og spændende events, hvor der for eksempel er fokus på kosten, siger Marianne Høyer, der er projektleder for Jump4fun hos DGI.

Jump4fun er netop et koncept skræddersyet til børn og unge mellem seks og 16 år, der har det svært med at dyrke motion af den ene eller anden grund. Her handler det om at genvinde deres lyst til at bevæge sig. For når først lysten og glæden er der, er chancen for at børnene fortsætter et liv i bevægelse meget større og på sigt får de måske endda mod til at dyrke boldspil eller gå til svømning i det almindelige foreningsliv.

Gode erfaringer

Borgmester Kent Magelund ved om nogen, at konceptet virker. I sin tid som idrætskonsulent i Brøndby Kommune var han initiativtager til et tilsvarende tilbud for overvægtige børn, der via special tilrettelagt motion skulle genvinde glæden ved at bruge kroppen.

– Det var en fornøjelse at se, hvordan tidligere stillesiddende og overvægtige børn gennem leg og bevægelse opnåede større selvværd, bedre fysik og frem for alt fornyet glæde og overskud til at klare hverdagens små og store udfordringer. Derfor glæder det mig meget, at vi nu kan tilbyde Jump4fun her i Brøndby. Et sådant tilbud kan simpelthen blive begyndelsen på en positiv spiral for de børn, der ikke er vant til at bevæge sig, der ikke alene handler om fysisk sundhed, men også gør børnene socialt stærkere, så de trives bedre i hverdagen og bliver del af et stærkt fællesskab, fortæller Kent Magelund.

I den lokale forening

Motionstilbuddet i Brøndby Strands Gymnastikforening vil foregå på Brøndby Strand Skole fra den 1. marts. Hver mandag er der gymnastik og hver onsdag forskellige former for bevægelse i vand. Julie Kvetny Jakobsen er en af de ildsjæle og Jump4fun-instruktører, der er klar til at give alle deltagere en god oplevelse.

– Vi laver en masse sjov motion, men det er sammenhold og opbakning, der er kodeordene på vores Jump4fun-hold. Her møder du søde og dygtige instruktører, der er der for dig. Så bare mød op, og prøv at være med. Vi kan også hjælpe med tilmelding, siger Julie Kvetny Jakobsen, der er Jump4fun-instruktør og formand for Brøndby Strands Gymnastikforening.