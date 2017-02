Kreativt kaos og børnekultur

Lyden af trommer, klaver, guitar, saz og bas strømmer ud af det ene mødelokale og blander sig med lyden af en trompet fra et andet lokale samt elektroniske beats fra et tredje. Midt i det hele er Brøndens multisal fyldt til bristepunktet af børn, der maler, syr og tegner, mens en gruppe unge filmmagere er ved at optage en scene i biblioteket, og dramagruppen laver improøvelser i bevægerummene bagerst i huset.

For nogen vil ovenstående scene måske lyde kaotisk, men de mange børn, der deltog i KulturLAB i deres vinterferie, havde en fest – både når de selv var fordybet i kreative og kunstneriske aktiviteter, men også når de oplevede det, de andre børn skabte i løbet af ugen.

KulturLAB er et projekt støttet af Kulturstyrelsen og skabt af Brøndby Musikskole, Brøndby Ungdomsskole og Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune.