Mænd skal motionere i Brøndby

Rigtige Mænd Løbet, der bliver afviklet samme aften og på samme tidspunkt over hele landet til maj, bliver det foreløbige højdepunkt i et forår, hvor mænd landet over har gjort tv-underholdning på DR1 til en fælles lokal træningsoplevelse.

En begivenhed, Brøndby Kommune gerne vil være en del af, fordi projektet åbner for muligheder for at sætte fokus på sundheden hos de mandlige borgere.

– Bevægelse og sund livsstil skal være sjovt, og det behøver ikke være så højtideligt. Vi håber, at mange Brøndby-mænd vil tage den sjove udfordring op og springe ud som ”rigtige mænd” ved at deltage i det digitale træningsfællesskab, der åbner op den 1. marts og også deltage i Rigtig Mænd Løbet i Brøndby til maj, siger Kent Max Magelund (S), borgmester.

Han mener nemlig, motion er vigtig:

– Det er afgørende for ens livskvalitet, at man kommer op af den sofa og får rørt sig og mødt andre mennesker. I Rigtige Mænd Sjakket er der højt til loftet, og alle kan være med, også dem der slet ikke plejer at trække i sportstøjet.

Over alt samtidig

Hos Dansk Firmaidrætsforbund, der er partner i Rigtige Mænd-projektet, har det været en positiv oplevelse at møde den lokale opbakning til projektet og løbet i Brøndby:

– Vi glæder os til at skrive et lille stykke danmarkshistorie, når vi på samme tid i forhåbentligt alle landets kommuner til maj udfordrer deltagerne i Rigtige Mænd Løbet. Men inden da skal der trænes, og fra 1. marts kan alle mænd blive en del af Rigtige Mænd Sjakket, hvor der er udfordringer, test og træning tilsat en god portion værkstedshumor og kammeratligt drilleri. Vi oplever et rigtigt konstruktivt samarbejde med Brøndby Kommune og vi er glade for at kommunen sammen med lokale foreninger kaster sig ind i kampen for de rigtige mænd, siger projektleder i Dansk Firmaidrætsforbund, Dan Hansen.

Et ønske om et godt liv

Rigtige Mænd blev vist på DR1 i 2015, og her lærte man Smeden, Palle, Hammer, Lindy og Jonas at kende som mænd, der sammen tog hånd om deres egen sundhed.

Nordea-fonden støttede produktionen af den første serie og har ønsket at brede de fem mænds rejse ud til en bevægelse for potentielt set alle danske mænd:

– Der tales meget om adfærdsændringer, og hvad der skal til for at motivere flere til sunde levevaner. Rigtige Mænd er et enestående eksempel på, hvordan mænd gennem nære og stærke fællesskaber skruer op for glæden og motionen og dermed en sundere livsstil. Vi håber, at kommuner og foreninger landet over står på nakken af hinanden for at være med til, at flere Rigtige Mænd sættes i bevægelse,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Fra den 1. marts 2017 kan alle mænd i hold af fem blive en del af et nyt og gratis digitalt træningsfællesskab Rigtige Mænd Sjakket på www.rigtigemænd.dk.

Den 24. maj 2017 afholdes det landsdækkende Rigtige Mænd Løb.