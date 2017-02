Maler på genbrugsmaterialer

Suse Hartung udstiller i Kilden fra mandag den 27. februar til lørdag den 25. marts. Der er fernisering onsdag den 1. marts klokken 17.30, hvor Brøndby Kunstforening håber, at Suse selv kommer forbi og fortæller lidt om sit virke. Desuden bliver dagen krydret med et par numre af Brøndby Musikskoles fløjtenister.

Suse Hartung har siden 1993 deltaget i adskillige kunstudstillinger, og er uddannet tekstildesigner fra Danmarks Designskole med eget firma: suse har tung.

Suse har i mange år arbejdet med oliemaleri og tekstiltryk men har de seneste par år eksperimenteret med at lave figurative tegninger og malerier på genbrugsmaterialer, hvor hun bruger materialet som en del af udtrykket. Materialerne er udover oliemaleri på lærred, gamle søkort, nodepapir, tapet, kartonemballage og diasrammer – upcycling kunst.

Samspillet mellem materialerne og motiverne skaber en fortælling, for eksempel når hun tegner eller maler dyr på søkort og udvider fortællingen i forhold til den oprindelige. Der er altid dyr i Suses motiver og nogle gange optræder mennesker sammen med dyrene og skaber en syret fortælling. Der er humor og en intensitet i værkerne – for eksempel i dyrenes udtryk.

Suse er ofte inspireret af nyheder og avisartikler, så der ligger en underliggende tanke bag, som kan anes mere eller mindre tydeligt. Det kan være miljøkatastrofer, eller vores behandling af dyr. Så i et motiv der umiddelbart forestiller søde og sjove dyr, kan man fornemme et barskere udtryk.