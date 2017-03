Møde i Stranden

Der er på det seneste blevet diskuteret danskhed i Brøndby Strand, så det kunne høres udenfor kommunens grænser.

En diskussion, der blev sparket i gang af folketingsmedlem Martin Henrisken (DF), da han tidligere på måneden rejste en forespørgselsdebat om, hvordan regeringen vil forholde sig til, at der er områder, hvor danskerne er i mindretal.

Det førte til en heftig debat i Folketinget og også efterfølgende i Brøndby Strand.

En af dem, der undrede sig over diskussionen, er Said Idrissi, der derfor mandag havde besøg af Martin Henriksen, så de sammen kunne få en snak om Brøndby Strand.

De gik sammen rundt i bydelen i en time og besøgte blandet andet Brøndby Strand Skole.

