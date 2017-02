Møde om diabetes

321.000 danskere har i dag diabetes, og diabetesforeningen forventer, at yderligere 625.000 har fået stillet diagnosen om ti år. Torsdag var der møde i Sognets Dagligstue om diabetes, med særlig fokus på diabetesforeningens nye Nationale Handleplan for diabetes, der skal sikre patienterne en ubesværet rejse gennem sundhedssystemet.

– Spørgelysten var god og vi kom rigtig godt rundt om alle forhold ifm Danmarks hurtigst voksende kroniske sygdom. Forskellen på de forskellige diabetestyper, og hvorledes de indvirker på din krop samt risikoen for de meget alvorlige følgesygdomme som blindhed, nyresvigt, impotens, hjertekarsygdomme, amputationer, etc blev alle grundig gennemgået samt oplysning om at blodtryk, blodsukker, kolesterol og insulin er emner man også skal være opmærksomme på, at få undersøgt hos lægen. Dejligt, når der er tid til at gå i dybden med et seriøst emne, siger Kurt Damsted fra Diabetes Foreningen, der afholdt mødet.