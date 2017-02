Morgenmad sendt i udvalg

Som Folkebladet kunne fortælle i uge 5, håber Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, at de kan overbevise resten af kommunalbestyrelsen om, at børnene i Brøndby inden skolestart skal have tilbudt et gratis morgenmåltid.

Derfor havde de to partier bedt om at få sagen på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Her blev det imidlertid besluttet at sende forslaget til behandling i Børneudvalget.