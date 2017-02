Mr. Grey og damerne

Den røde løber var på plads, og der lå røde balloner over det hele. Straks, når man fra den kolde aften trådte ind i biografens lune foyer, blev man mødt af Charlotte Pihl, der er eventkoordinator for Glostrup Shoppingcenter. Hun udleverede fine gaver til alle, der havde billet til filmen. Gaverne var doneret af butikker i centret.

Der var en helt særlig galla i Glostrup Bio lørdag den 11. februar, hvor man tog forskud på Valentines Day. Filmen ’Fifty Shades – I Mørket’ er en fortsættelse af successen Fifty Shades of Grey, en erotisk historie om mangemillionæren Christian Grey og den unge Anastasia. Der var mindre end en håndfuld herrer, men derimod mange damer, hvoraf mange havde gjort noget særligt ud af kostumet. Mange stillede gerne op til fotografering på den røde løber sammen med Mr. Grey – der dog kun var af pap.

Arrangementet var et samarbejde mellem Glostrup Shoppingcenter og Sofarækken, der driver Glostrup Bio. Nogle havde vundet billetter efter en konkurrence i centret, og de allerheldigste blev i tilgift kørt til biografen i limousine. Sofarækkens aktive skænkede ”champagne” til alle. Der var forskellige konkurrencer, hvor vinderne blev afsløret i salen, før der blændedes op for filmen.