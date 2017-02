Ny legeplads i havnen på vej

Som en del af en nye aftale mellem Vallensbæk Kommune og havnen, overtager Vallensbæk kommune havnetorvet.

Her opføres en maritiminspireret legeplads samt nye offentlige toiletter til områdets besøgende.

Legepladsen opføres med afsæt i fortællingen om skibet Noa, der er stødt på grund i Vallensbæk.

Den maritime legeplads får en to meter høj rutchebane fra toppen af fyrtårnet og balancebomme, der forbinder fyrtårnet med det grundstødte skib.

På siden af skibet opsættes der klatregreb og det bliver muligt at kravle ind i skibets lastrum gennem et hul i siden. Der opsættes også en bøje på fjedre, der kan udfordre børnenes balance.

Legepladsen er specielt skabt til Vallensbæk Havn og både legeplads og toiletter forventes færdig til VM i Formula.18, der foregår i Vallensbæk i uge 28.