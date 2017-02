Område til hundeluftning på vej

Strandparkens bestyrelse har i december 2016 vedtaget, at der skal etableres et såkaldt fritløbsområde, altså et område, hvor hunde kan luftes uden at være i snor, i Strandparken.

Der var flere forskellige områder i spil, men den endelige placering bliver i Vallensbæk lige på grænsen til Brøndby.

Der bliver opsat skilte ved det nye hundeluftningsområde, som bliver indhegnet og indrettet med borde, bænke og affaldsstativer samt eventuel stativer til hundeposer.

Det er Strandparken, der finansierer etableringen og driften af området.

Reglerne for hunde i Strandparken ændres ikke, bortset fra i det særligt indhegnede område.

Hunde skal derfor fortsat være i snor i perioden fra 1. april til 30. september og må ikke være i vandet, på stranden eller i klitterne fra 1. maj til 1. september.

Strandparken håber at både hunde og deres ejere vil tage godt imod det nye tiltag og opfordrer til, at man passer godt på både området og hinanden.