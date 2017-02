Politikerne skaber splittelse i befolkningen

Det hverken forundrer eller forarger længere, at politikerne skaber splid og graver grøfter mellem borgere, der har levet side om side hele deres liv, med trivsel, tryghed og tillid til følge. Mens borgere i Brøndby Strand i mange år har bygget broer på tværs af etnicitet, kultur og religion, så insisterer politikerne igen og igen på at brænde selvsamme broer med deres populistiske og Islamhadske politik. Det er desværre dagens Danmark anno 2017, at man på Christiansborg har et problem med borgere, fordi de er muslimer. “Vi har kæmpe problemer med islam” sagde integrationsordfører Marcus Knuth (V) forleden. Den uafbrudte stigmatisering og dæmonisering af borgere (læs: muslimer) splitter Danmark, og politikerne bærer ansvaret. De gentagne love og politiske udbrud møntet på muslimer skaber spændinger, fremavler mørke kræfter som DP og udvander al fornuft og sameksistens. Dét er ingen tjent med!

I stedet burde vi tilgå hinanden som medborgere der alle ønsker et trygt, tillidsfuldt og behageligt lokalsamfund, hvor det er ligegyldigt om man har mørkt eller lyst hår, og om man spiser leverpostej eller falafel, tror på parlamentarisme eller sharia. Vi er alle medborgere, og der skal være plads til forskellighed, så længe loven overholdes og det gør de fleste borgere i Brøndby Strand! Vi har levet side om side problemfrit i flere årtier til trods for forskellige værdier og normer, så hvorfor skal man nu gå ind for ”et bestemt sæt værdier” for at være ligeværdige borgere? Det er meningstyranni og absurd mentalitet at geografi og statsborgerskab skal diktere hvad andre mennesker skal være overbevist om! Tag ved lære af Brøndby Strand, det er fremtidens samfund!