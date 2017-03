Rejsegilde i Middelalderlandsbyen

De er der alle sammen, og de er glade.

Borgmesteren. Håndværkerne. Lederen af landsbyen. Eleverne på produktionshøjskolen. De nysgerrige borgere. Embedsmændende. Lederen af produktionshøjskolen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Formidleren i landsbyen.

– Velkommen til jer alle. Vi har glædet os meget til i dag. Det nye formidlingscenter vil nemlig gøre landsbyen til et endnu bedre sted og give os nogle nye muligheder.

Tonny Soltau, daglig leder af Middelalderlandsbyen, kigger rundt på de 70-80 personer, der er mødt op for at være med til fejre rejsegilde for det nye formidlingscenter i Middelalderlandsbyen.

Tonny Soltau fortæller, at det har været vigtigt at tænke de to nye bygninger i forlængelse af de bestående huse og kirken, så de ikke adskiller sig fra de øvrige bygninger.

Ligeledes fortæller Tonny Soltau, at både gæster og håndværkerne kan mærke, at vejret har stor betydning, når de er i Middelalderlandsbyen. Dermed kan de fornemme, hvordan livet i middelladeren i den grad har været underlagt vejrforholdene.

Med andre ord: huse, materialer og oplevelsen af et besøg i Middelalderlandsbyen skal ligge så tæt op af originalen som muligt.

Dog, afslutter Tonnye Soltau sin velkomst ved onsdagens rejsegilde, er der ét sted, hvor livet i Middelalderlandsbyen gerne må adskille sig fra virkeligheden dengang:

– Middelalderlandsbyen er IT-mæssigt et udkantsområde. Det er ærgerligt, for når man vil lave formidling på det niveau, vi gerne vil, så er det altså nødvendigt med et fibernet, så vi kan komme endnu længere ud med formidlingen og undervisningen.

Det ser vi på

Næste taler ved mikrofonen er Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Jeg vil gerne takke alle de involverede i byggeriet. Det er blevet meget flot og med dette center, er der blevet skabt nogle rigtige fine rammer til formidlingen.

Kent Max Magelund holder papiret med talen op, så han husker at få det hele med.

– Vi har satset på ærlige materialer, så de to huse passer ind i rammerne. Og når det hele står færdig om kort tid, så styrker Brøndby sine kulturelle tilbud endnu mere. Endnu en ting vi kan være stolte af her i Brøndby.

Kent Max Magelund pakker sin tale sammen.

– Inden jeg slutter vil jeg gerne lige tilføje noget, jeg ikke havde skrevet ned på forhånd.

Han kigger rundt på de lokale politikere fra de forskellige partier:

– Jeg var ikke klar over det med nettet. Det håber jeg, vi kan finde en løsning på, for det er da et problem.

Tanker selvtillid

Gæsterne bevæger sig uden for.

Her står Bjarke og Mikkel, der er elever på Produktionshøj i Brøndbys linje for formidling, dyr og hånværk.

De har trukket dragter på, der leder tankerne tilbage til middelalderen, og har slået sig ned i smedjen.

– Her kan man lave tinsmykker. Det er for eksempel noget børnene kan, når de kommer på besøg, og vi hjælper dem så.

Mikkel står med et smykke i hånden, der ligner en fugl.

Bjarke holder også om et smykke. Det er et kors, som han er ved at slå hul i, så der kan komme et bånd i.

– Herovre smelter vi tin, og så hælder vi det op i de her forme og stikker det bagefter ned i sandet, så det køler, fortæller Bjarke.

Et par piger, der også har fundet vej til rejsegildet, spørger, om de kan lave smykker i dag.

– Det kan I sikkert godt, siger Bjarke forsigtigt, mens han arbejder videre med sit smykke.

Bjarke har været elev på linjen igennem længere tid, og han er glad for de muligheder, han har fået her i Middelalderlandsbyen:

– Jeg har lært en masse konkrete ting i den tid, jeg har været her. Men jeg er også blevet bedre til at tale med andre. Det er jeg blevet ved fortælle børnene om, hvordan man laver smykker.

Udvidet undervisning

De fleste gæster har slået sig ned omkring kogeøen. Her bliver der serveret pølser og sodavand.

Det er Niels Jelsbak, formidler i Middelalderlandsbyen, der deler pølser ud. Mens han fortæller om de nye muligheder, det kommende formidlingscenter giver:

– Det er fantastisk. Når det nye formidlingscenter bliver taget i brug, kan vi komme omkring langt flere ting.

Dermed bliver det blandt andet endnu lettere at gøre Middelalderlandsbyen til en del af undervisningen i skolen, håber Niels Jelsbak:

– Det bliver på den her måde lettere at gøre det, der sker her i Middelalderlandsbyen til en del af historiefaget. Og når nettet forhåbentlig bliver bedre, så kan undervisningen fortsætte, når børene kommer tilbage til undervisningslokalet.

Nyt klasselokale

Kent Max Magelund og Steen Andersen (EL), formand for Kulturudvalget, har begge taget sig en pølse.

De er, understreger de, enige om, det nye formidlingscenter er et stort skridt frem i forhold til undervisningen i skolerne.

– Det er jo et ekstre klasselokale, vi får her. Det er simpelt et ekstra gear til undervisningen, der på denne måde bliver skabt, siger Steen Andersen.

En holdning, Kent Max Magelund, der inden han blev borgmester igennem mange år var lærer og i den forbindelse ofte har besøgt Middelalderlandsbyen, er enig i:

-Det kan være godt at komme ud af de vante rammer og få undervisning på en anden måde.

Men det nye formidlingscenter er ikke kun et ekstra klasselokale. Det er også en styrkelse af den lokale kultur, siger Kent Max Magelund:

– Det her er et unikt sted, hvor man kan opleve en masse. På den måde er det også et turiststed.

Det samme mener Steen Andersen:

– Det er jo meningen, at for eksempel foreninger skal kunne bruge det nye formidlingscenter til arrangementer. På den måde kommer det faktisk til at være det tredje kulturhus i Brøndby.