Rejsegilde på Nordvanghallen

I sidste blev der holdt rejsegilde på den nye Nordvanghal. En kommende multihal der skal fungere som hal for skolens børn og unge, og efter skoletid skal foreningsidrætten have glæde af den.

I sin tale sagde John Engelhardt (V), borgmester blandt andet:

– Det bliver en hal med blandt andet otte fægtepister og et særligt atletikvenligt gulv, så det er ok at benytte indendørs pigsko. Hallen vil også kunne adskilles, så to idrætsgrene kan bruge den samtidig. Og så får hallen et foreningslokale, som forældre kan bruge til venterum, mens deres poder dyrker sport. Jeg glæder mig meget til, at hele projektet står færdigt, så vi i Glostrup stolt kan fremvise en moderne og tidssvarende multihal for Nordvangskolens børn og byens borgere.