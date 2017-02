Rute 143 kører ikke længere

Med udgangen af januar stopper rute 143 med at køre mellem Vallensbæk og Brøndby Strand.

Det sker, fordi Vallensbæk Kommune vurderer, at bussen skal køre oftere på en anden del af ruten, og fordi der er for få passagerer, der benytter ruten på Gammel Køge Landevej.

Et ønske Brøndby Kommune har bakket op om, da også Brøndby Kommune vurderer, at der er for få passagerer på strækningen på Gammel Køge Landevej.

At rute ikke længere kører på strækningen, er ærgerligt, men naturligt, mener Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Brøndby:

– Jeg ærgrer mig over, at 143 ikke kører længere langs Køgevej, for beboerne der har ingen anden bus i nærheden. Men én passager pr. bus er desværre alt for lidt at køre for.

Man kan læse om ændringen på DOT’s hjemmeside