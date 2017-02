Samarbejdet fortsætter fire år

Den var en glad forsamling, der havde sat hinanden stævne på Brøndby Rådhus onsdag i sidste uge.

Kent Max Magelund (S), borgmester, havde nemlig inviteret boligorganisationer fra Brøndby Strand på besøg på rådhuset, så de kunne underskrive samarbejdsaftalen for den boligsociale indsats i Brøndby Strand, så den bliver ved yderligere fire år, frem til 2021.

– Jeg er glad for at skrive under på aftalen. Det er nemlig et godt supplement til alt det, vi arbejder med dernede i forvejen. Den her aftale er god og vigtig.

En af de ting, Kent Max Magelund glædede sig over, er, at det netop er et samarbejde, der er blevet aftalt:

– Det er vigtigt at tænke i helheder og arbejde sammen.

Fokus på unge

Et af indsatsområderne i den boligsociale helhedsplan er uddannelse og beskæftigelse. Et område, der er vigtigt, understreger Kent Max Magelund:

– Vi skal have alle med på Vestegnen. Vi har nemlig stadig nogle unge, der ikke får en uddannelse, og det skal vi gøre noget ved.

Derfor kan det også være, siger Kent Max Magelund, at helhedsplanen skal fungere som værktøj til at sammentænke forskellige fagområder:

– Måske skal vi forsøge os med et arbejde på tværs af de forskellige områder, der er målrettet de 15-29 årige, så de kan komme i arbejde eller uddannelse.

Mange kulturer sammen

Det var imidlertid ikke kun Kent Max Magelund, der glædede sig over det fortsatte samarbejde og de resultater, der er kommet ud af det hidtidige samarbejde. Det samme gjorde også Dorthe Larsen, formand for Tranemosegård:

– Det gode ved Brøndby Strand, og det har indsatsen i den grad hjulpet til med, er, at der ikke findes andre steder hvor man finder så mange forskellige kulturer det samme sted, og hvor beboerne trives med det.

Beboerne i Brøndby Strand har nemlig, siger Dorthe Larsen, fået en ting til fælles:

– Der er blevet skabt en forståelse af, at vi er et sted med mange kulturer, og at der skal være plads til det.

Michael Buch Barnes er formand for Brøndby Boligselskab, og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Han er sikker på, at de foregående helhedsplaner og den netop underskrevne gør en forskel:

– Hvis vi ikke havde haft den her indsats, så ville det hele være faldet fra hinanden.

Fremskudt hjælp til job

Et nyt tiltag i forhold til tidligere helhedsplaner er fokusset på job- og beskæftigelsesvejledning. Hertil ansættes en jobvejleder, der skal arbejde med en fremskudt beskæftigelsesvejledning rettet mod beboere uden for arbejdsmarkedet med ingen eller ustabil kontakt til Jobcentret.

En af de ting, Michael Buch Barnes ser frem til:

– Jeg er meget spændt på det nye fokus på job og beskæftigelse. Ideen med jobvejledning i lokalområdet er god. For nogle mennesker er Jobcenteret meget langt væk. Med den boligsociale jobvejledning møder vi borgerne i deres daglige omgivelser. Vi kommer simpelthen tættere på og kan dermed bedre vejlede dem.