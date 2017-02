Sejr i Judostævne

Brøndby Judo klub var vært for et stævne i 2. division forrige weekend.

Brøndby mødte Helsingør i første kamp, der endte 4-1 til Brøndby efter nogle hurtige kampe.

Der var en intens kamp mellem Virgil og Oliver,og her trak Virgil det længste strå.

Næste opgave var Mitani fra Amager. De havde kun fire mand mod Brøndbys fem. Her endte kampen endnu engang med 4-1 til Brøndby med Kian som denne rundes kæmper.

Sidste kamp mod Vordingborg var lige ved at tippe til Brøndbys fordel, men de var stærke og kampen endte 2 – 3 til Vordingborg. Emanuel var midtpunkt med noget god Ne Waza.