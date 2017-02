Skolefokus på demokrati

Siden undervisningsministeriet den 15. januar offentliggjorde listen over mærkesager i forbindelse med årets skolevalg, har landets ældste skoleelever haft travlt med at forberede argumenter og kampagnemateriale for netop den sag, de i deres klasse har valgt at slå et slag for.

Debatterne kulminerede torsdag den 2. februar, hvor der blev afholdt skolevalg i blandt andet Brøndby.

Valg og demokrati

I Brøndby har man i år valgt at kæde skolevalget sammen med den årlige demokratidag.

Derfor havde Brøndbys 8. klasser fredag den 27. januar mulighed for at præsentere deres sager for hinanden og deres lokale politikere.

Som et led i såvel skolevalget som den lokale demokratidag. Klasserne mødtes fra morgenstunden, byggede stande op med præsentationer, debatterede med deres lokale politikere, og stemte til sidst på den bedste kampagne.

Der var tunge emner på dagsordenen, blandt andet aktiv dødshjælp, flygtninge og psykologhjælp til unge.

Den direkte dialog

Sidst på dagen modtog de glade vindere både kammeraternes og borgmester Kent Max Magelunds (S) lykønskninger.

– Fællesskabet har været fantastisk alle dage op til det her. Vi har kæmpet hårdt for det, og det har været en mega fed oplevelse, fortalte Tajma fra 8.C på Brøndby Strand Skole. En af flere klasser, der havde valgt at sætte fokus på skoledagenes længde.

Blandt lærerne er der ingen tvivl om, hvad dagen bidrager til:

– Eleverne bliver trukket ud af deres vante sammenhænge, kommer herned og møder hele kommunen, og man gør det officielt ved at tiltrække nogle politikere, nogle udvalgsformænd osv., siger Jacob B. Brodersen, der havde vinderklassen med i Brønden.

– De føler, at de bliver hørt. Selvom det med moderne medier i dag er nemmere at være i dialog med sine politikere, så gør det en forskel, at der som i dag bliver talt direkte med eleverne. Det kan give en bedre forståelse for, hvorfor vi i en kommune gør tingene, som vi gør.

I alt deltog 220 elever i arrangementet.