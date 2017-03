Socialistisk Folkeparti har holdet klar til kommunalvalget

Når der til efteråret er kommunalvalg, er spidskandidaten for Socialistisk Folkeparti i Brøndby et kendt SF-ansigt, nemlig Vagn Kjær-Hansen, som er klar til fire år mere i kommunalbestyrelsen for SF.

Han er 56 og bor i Brøndby Strand, og har repræsenteret partiet i Brøndby i godt 11 år. De seneste syv år som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

– Jeg synes, det er let at se, at SF har haft stor indflydelse i Brøndby. Vi er kommet tættere på at få en letbane, som virkelig vil gavne den kollektive trafik på tværs. Servicebussen, som få brugte, er blevet byttet til Flextur i hele kommunen. Vi har fået en ambitiøs genbrugsordning for affald, og der er et byttehus på vej på genbrugsstationen. Vi har bygget flere cykelstier og gør meget for trafiksikkerheden. Det er jeg stolt af, siger Vagn Kjær-Hansen.

Tillid i centrum

På andenpladsen opstiller SF Jette Jul Jensen, der er 54 år og har boet næsten 30 år i Brøndby.

– Jeg synes, der mangler kvinder i kommunalpolitik og særligt i Brøndby. Det er en af grundene til, at jeg stiller op. Og så vil jeg gerne medvirke til, at kunst og kultur får mere opmærksomhed fra det offentlige. Området har brug for at blive plejet, da det i høj grad er med til at give os næring, siger Jette Jul Jensen.

Tredjemanden er Alexander Johansen, som er 36 år gammel og bor i Brøndbyøster sammen med Maia.

– Jeg vil et samfund, der baseres på tillid. Tillid både til den enkelte, men også til fagligheden. Vi er heldigvis rykket i den retning i kommunen, men jeg vil gerne længere endnu. Jeg ønsker også, at vores borgere, som er meget i kontakt med kommunen, kan få én sagsbehandler, som står for al kontakt. Det duer ikke at man selv skal holde rede på alt for mange forskellige møder, steder og krav, for så går energien til formalia i stedet for at få løst problemerne, siger Alexander Johansen.

Sundhed og jobs

På fjerdepladsen har SF-Brøndby Louise Stenbæk, 29 år. Hun bor i Brøndbyøster, er tandplejer og har været idrætspædagog i en fritidsklub og i skolen.

– Jeg lægger meget vægt på sundhed og uddannelse. Den fysiske sundhed i form af kost og bevægelse og den psykiske i form af social trivsel i skolen, på arbejdspladsen og i foreningslivet. Begge former for sundhed bidrager til bedre læring og højere livskvalitet. Brøndby er en god idrætskommune, og det skal vi styrke. Og vi skal ikke glemme den uorganiserede idræt, for eksempel at man let kan komme ud og røre sig i noget natur eller i svømmehallen, siger Louise Stenbæk.

Femmeren på listen er Annette Reckendorph, som har boet i Brøndby hele sit liv. Hun er formand for SF-Brøndby og har i mange år været i bestyrelsen i en almen boligforening. Annette er uddannet økonom og har en mastergrad i skat, har arbejdet i regnskabsafdelinger og i Skat i mange år.

– Jeg mener kommunen skal blive endnu bedre til at skaffe job til vores borgere, ikke mindst dem som har udfordringer. I det hele taget skal vi styrke samarbejdet mellem kommunen og borgerne, og åbne kommunen mere op overfor borgerne. Derfor er jeg glad for at vi efterhånden har fået mere åbenhed omkring det politiske system, siger Annette Reckendorph.

Ung stemme

På plads nummer seks opstiller SF Rigmor Rugaard Reckendorph, som går på gymnasiets samfundsfaglige linje på Zahles skole.

– Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg savner nogle unge i kommunalpolitik. Vi unge skal også have indflydelse på skolen og fritidslivet, og hvad der ellers foregår i kommunen, og jeg synes gennemsnitsalderen i kommunalbestyrelsen er lidt for høj, siger Rigmor Reckendorph.