Socialistisk Folkeparti klar til regionsrådsvalg

Formanden for Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup, er valgt til spidskandidat for SF, når der til efteråret afholdes regionsrådsvalg.

SF går til valg med særligt fokus på at forbedre den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen og skabe bedre forhold for cyklisterne med flere supercykelstier.

Desuden vil SF styrke psykiatrien med fokus på forebyggelse, og sikre en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet.

– Vi skal have et bedre miljø i Hovedstaden. Det er en menneskeret at kunne trække vejret, siger Jens Mandrup og tilføjer:

– Hvert år dør 1.500 af luftforurening her i regionen, det kan vi ikke acceptere.

En af de ting, Jens Mandrup glæder sig til i forbindelse med valgkampen er at tale med borgerne i regionen, siger han:

– Nu skal vi i gang med at forberede valgkampen, hvor vi skal rundt og lytte til borgernes ønsker og problemer. Vi trækker i arbejdstøjet for at sikre et rødt flertal og en politik for mennesker og miljø.