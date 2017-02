Sproglig leg rammer vuggestuerne

I Brøndby Kommune er sproglig udvikling hos de mindste et strategisk indsatsområde.

Brøndby Kommune har således blandt andet en sprogvejleder i alle dagtilbud og arbejder med LæseLeg, et redskab med dokumenteret effekt i forhold til at styrke børns sprog, så alle børn kan blive udfordret og løftet sprogligt.

– Sprogudvikling er afgørende for et barns trivsel og udvikling, derfor har kommunalbestyrelsen stor fokus på området, og derfor er det til stadighed et indsatsområde i alle vores daginstitutioner og dagpleje, siger Charlotte Faldt Andersen, fagchef for dagtilbuddene i Brøndby Kommune.

Materiale til vuggestuer

Mary Fonden, der står bag LæseLeg, der er udviklet af eksperter, har netop lanceret en version af materialet til de 1-3 årige, altså vuggestue- og dagplejebørn.

I den anledning har Brøndby Kommune indkøbt cirka 30 LæseLeg-pakker, som dækker alle børn, så også vuggestuerne og dagplejen har fået materialet.

– Jeg er glad for, at alle vores daginstitutioner nu har modtaget en opdateret version af LæseLeg, som er et rigtig godt materiale med god effekt. Ikke mindst glæder jeg mig over, at det nu også kan bruges med de allermindste børn. Der er ingen tvivl om, jo før vi gøder jorden for hyggelige stunder omkring bøger og lege og aktiviteter, der udspringer af en god pædagogisk aktivitet, jo flere ord og begreber kan børnene få leget ind, forklarer Charlotte Faldt Andersen.

Det er godt

Stig Broström er professor ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse.

Han kender udemærket LæseLeg materialet:

– Jeg er principielt imod konceptpædagogik. Men da Mary Fonden spurgte, om jeg vil være med til at udvikle et materiale, der ikke er sprog­specifik, men som igennem oplæsning, læring og leg kan være med til at udvikle børnene sprogkompetencer, så sagde jeg ja.

Dermed mener Stig Broström, trods sin principielle modstand, at materialet er brugbart:

– Vi har undersøgt, om materialet har den ønskede effekt, og det har det.

Dog skal man huske alle elementer:

– Det er godt materiale, hvis man altså har fokus på alle dele, oplæsningen, læringen og legen. Hvis man bare japper det igennem, har det ikke den ønskede effekt.

Ingen hastværk

Således mener Stig Broström, at den oplagte fare er, at det går for stærkt, eller man ikke har de nødvendige ressourcer:

– Tankegangen er, at man over nogle dage læser bøgerne tre gange med børnene. Første gang læser man højt for dem. Anden gang inddrager man dem mere, og taler om de begreber, der er i bøgerne, for eksempel igennem lege. Tredje gang, når børnene kender bøgerne, så tager de over og læser bøgerne højt. Men der skal være tid til alle dele, hvis det skal have den ønskede effekt.

Dermed kan materialet, mener Stig Broström, også, have en positiv effekt selv for de mindste børn:

– Det er ikke noget, vi har undersøgt endnu. Men efter at vi havde udviklet det til børnehavebørnene, så spurgte vuggestuerne og dagplejerne, om vi ikke også kunne lave det til dem.