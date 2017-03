Stigning i antallet af bilbrande

I 2015 var der 56 registrerede episoder med bilbrande i hele Københavns Vestegns Politikreds.

Et tal der i 2016 var steget til 90 episoder.

Det viser en aktindsigt, som Folkebladet har fået fra Københavns Vestegns Politi.

Et af de steder, hvor der er sket en markant stigning fra 2015 til 2016, er i Brøndby.

Således var der fem registredede bilbrandsepisoder i 2015 i Brøndby. I 2016 var tallet oppe på 16.

Hænger ikke sammen

Folkebladet har spurgt Københavns Vestegens Politi, om det øgede antal bilbrande er udtryk for en bestemt tendens.

Men det er det ikke, mener Søren Puggaard, politikommisær ved Københavns Vestegns Politi:

– Det er rigtigt, at der er sket en stigning i antallet af episoder, men vi kan ikke se et mønster i det.

Dermed er der heller ikke, siger Søren Puggaard, direkte sammenhæng mellem de bilbrande, der fandt sted i København og Malmø i efteråret 2016, og det øgede antal bilbrande på Vestegnen:

– Det hænger ikke sammen. Det kan godt være, der har været en copycat-effekt, men der er ingen sammenhæng.

En anden ting Søren Puggaard kan afvise, er, at det er en bestemt gruppe, der står bag bilbrandene:

– Der er ikke noget der tyder på, at det er utilpassede unge, der står bag.

Vanskelige sager

Hen over efteråret nedsatte Københavns Vestegns Politi en særlig gruppe, der skulle se nærmere på det øgede antal bilbrande. En gruppe Søren Puggaard stod i spidsen for.

Den øgede opmærksomhed har imidlertid ikke ført til et stort antal opklaringer, fortæller Søren Puggaard:

– Det er en vanskelig form for kriminalitet at opklare, fordi bevismaterialet ofte forsvinder, da for eksempel fingeraftryk let forsvinder i forbindelse med en bilbrand.

Derfor har Københavns Vestegns Politi også måttet opgive opklaringen af to store bilbrande i Brøndby i henholdvis september og december. Her blev flere biler ved en synshal og ved en bilforhandler sat i brand. Men altså uden at politiet har kunnet opklare det, siger Søren Puggaard:

– Vi har ikke kunnet findet noget bevismateriale, og der er ingen vidner, der efterfølgende har henvendt sig.