Stor opbakning til demonstration for mangfoldighed i Brøndby Strand

BRØNDBY. Især en hændelse fik lørdag mange borgere til at samle sig i Brøndby Strand. Det var Danskernes Partis omdeling af en flyer, der på den ene side havde en enkeltbillet til Langtbortistan til de mange indvandrere og efterkommere, der bor i Brøndby Strand. Og det ville arrangørerne af demonstrationen ikke finde sig i.

– Det kan ikke være rigtigt, at vi skal være bange for at vores børn tømmer postkassen og finder sådan noget. Mange af os lader vores børn tømme postkassen, det værste de kan finde der er rudekurverter, sagde Said El Idrissi, der har været ansvarlig for at arrangere demonstrationen. Han var efterfølgende glad for fremmødet.

– Jeg er overrasket over, at der kommer så mange, på trods af kulden. Folk har været rigtig hjælpsomme og har ringet og spurgt, hvordan de kan hjælpe. Så det er gået super godt. Jeg lagde vægt på, at det skulle være en kort demonstration uden alt for lange taler, og der har vi holdt, sagde han efter demonstrationen.

Særligt Brøndby DNA

En af de talere, der var inviteret, var Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S). Han var gal over den beslutning, der blev truffet i Folketinget.

– Med 55 mod 54 stemmer var 5200 af mine brøndbyborgere ud af hele befolkningen på 35.500 nu ikke længere danskere. Det gjorde mig gal, og det vil jeg ikke som borgmester i Brøndby finde mig i. I Brøndby har danskerne mange farver, mange religioner og familier med rødder i mange lande, men vi elsker Danmark, og vi vil ikke finde os i, at Folketingets flertal frarøver nogle af os retten til at være danskere, sagde han og fortsatte:

– Jeg er godt klar over, at vi har udfordringer i Brøndby Strand. Udfordringer med arbejdsløshed, kriminalitet og integration, som vi arbejder hårdt på at løse, i et samarbejde mellem kommunen, boligselskaberne og politiet. Målet er at få de unge til at tage et ansvar, tage en uddannelse, tilmelde sig foreningslivet og tage ejerskab i det danske samfund. Og så vil jeg lige nævne, at I behøver ikke nødvendigvis gå i kirke til jul.

Han nævnte også den meget omtalte flyer, uden dog at ville sige ordet Danskernes Parti.

– At så et parti, med syge holdninger, forsøger via stupide flyere at skabe en dem og os stemning, til det kan jeg kun sige: Lad det dø i stilhed. Det eneste de prøver, er at skabe opmærksomhed omkring deres parti, og det skal ikke lykkedes, hvis det står til mig.

Han mente også, at der i Brøndby er et helt særligt DNA:

– I Brøndby har vi et helt specielt DNA, som man ikke har i mange andre kommuner i Danmark. Vi er stolte over at bo i Brøndby, vi ved, vi har udfordringer, men vi

vil aldrig svigte, eller lade vores by i stikken, og vi har en mangfoldighed, et fællesskab og en frivillighed. En gang Brøndby, altid Brøndby.

Diversitet er en kvalitet

En af dem, der var med til demonstrationen var Venstre Mette Engelbrecht. Hun var absolut ikke enig i Folketingets beslutning, hvor hendes eget parti ellers stemte for forslaget.

– Faktiske tal viser, at etnicitet ikke har en betydning for de sociale udfordringer, der her i Brøndby Strand, sagde hun.

Hun mener, at diversiteten er en kvalitet, som skal udnyttes endnu bedre.

– Det er en kvalitet. På lokalt niveau bruger vi det ikke nok. Lad os tage folkeskolen, der bruger vi ikke alle de nationaliteter, der er her til at gøre eleverne klar til en global verden, som de kunne blive endnu bedre forberedt til, end andre er, sagde hun.

Hun mener også, at den kvalitet, som diversiteten giver i forretningslivet, skal bruges bedre til at gøre Brøndby Strand attraktiv.

– Vestengs Bazaren er den største kvalitet, vi har her i Brøndby Strand. Vi skal bruge den noget mere til at gøre os attraktive, sagde hun.

Massive problemer

En anden af dem, der var med til demonstrationen, var Allan Runager fra Dansk Folkeparti. Han bakkede op om den beslutning, der blev truffet i Folketinget.

– Den helhedsplan, som vi lige har vedtaget i Kommunalbestyrelsen, beskriver nogle massive problemer. Kun halvdelen af børnene af indvandrere går i børnehave, sagde han.

Ifølge ham giver den manglende børnehave nogle sproglige problemer, som forfølger børnene hele livet.

– Der er sikkert en bedstefar fra Tyrkiet, der bliver stolt, når børnene siger deres første ord på tyrisk, men man gør børnene en bjørnetjeneste. De skal lære dansk som det første sprog. Brøndby og Ishøj ligger helt i bund, når det kommer til karaktere fra folkeskolen. Det har en betydning, når man skal søge job. Dermed bliver det et samfundsproblem, sagde han.

Han mener, at hele demonstrationen var en fejl, og kun blev arrangeret, fordi der til november er kommunalvalg, hvor arrangørerne gerne vil gøre opmærksom på sig selv.