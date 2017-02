Stor undersøgelse sætter fokus på sundhed

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler du eller går du på arbejde?

Spørgsmål som disse står sammen med en lang række andre i det spørgeskema, som skal give en dybere indsigt i vores allesammens sundhed og trivsel og som netop er sendt ud til mange borgere i Folkebladets område.

Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.

Jo flere svar, jo bedre

Alle tre borgmestre understreger, at det er vigtigt at få så mange svar som muligt.

– Hvert eneste svar har værdi for vores fremtidige planer og visioner på sundhedsområdet i Brøndby. Det er blandt andet på baggrund af de tidligere undersøgelser, at vi i dag har sundhedstilbud som for eksempel vores gratis rygestopkurser, kostvejledning til overvægtige og forløb til borgere med kræft, KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme. Vi har også fået værdifuld viden om vores mentale trivsel og har derfor prioriteret initiativer, hvor borgerne indgår aktivt i fællesskaber med andre mennesker for blandt andet at forebygge ensomhed, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund (A).

Også nabokommunen Glostrup bruger undersøgelsen som et vigtigt værktøj i planlægningen af sundhedstiltag.

– Glostrup er en sund by i bevægelse. Det skal vi holde fast i. Og med sundhedsprofilen i hånden kan vi langt bedre fokusere vores sundhedsindsatser, så vi får mest mulig sundhed for pengene”, siger John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup.

Vallensbæks borgmester stemmer i:

– Den forebyggende sundhedsindsats er supervigtig, og undersøgelsen her giver os oplysninger, som vi ikke kan få på andre måder. Så husk at besvare skemaet”, lyder opfordringen fra Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K).

Digitalt og fysisk

Spørgeskemaet er blevet sendt til tilfældigt udvalgte borgere via deres digitale postkasse eller almindeligt brev, og man har tre måneder til at svare.

Hermed deltager man i lodtrækningen om en række præmier, og jo før man deltager, jo flere præmier er der at vinde.

I Folkebladets tre kommuner – Glostrup, Brøndby og Vallensbæk – har mere end 7.000 borgere fået tilsendt skemaet.