Tre formål med fårene

Den 2. februar blev den nye stald til fårene i Ejby indviet. Fårene har græsset i området omkring Ejby Mose i snart 20 år. Her har de været med til at bekæmpe bjørneklo, som man gerne vil have væk fra naturen i Danmark.

– En kamp, som vi ser ud til at have vundet, som forholdene ser ud nu. Det kræver dog en vedholdende indsats at holde denne aggressive plante på afstand. Det vil fårene også i fremtiden hjælpe os med, sagde borgmester John Engelhardt, i sin tale.

Der var mødt omkring 30 mennesker op til indvielsen af stalden, og de fik lov til at smage en af de sideeffekter, der er ved at have fårene til at gå og græsse. De overskydende lam bliver nemlig slagtet, og sådan et var blevet slaget i dagens anledning.

– Vi havde fået et firma til at komme og grille det. Det smagte rigtig godt, siger Torbjørn Nicolajsen, driftschef i Glostrup Kommune.

Derudover var der fire helt nye små lam, hvoraf de to var blevet født natten før indvielsen.

– De blev fodret med flaske, fordi deres mor ikke kan give de mælk. Det var meget sjovt for børnene, siger Torbjørn Nicolajsen.

Alene i mange år

Oprindeligt blev der oprettet et fårelav i Ejby, men det endte hurtigt med kun at være Gunnar Kjær, der passede fårene.

– Fårene er med tiden vokset fra at være en stor hobby til at være en slags hjertebarn for dig. Du, som bor her i lokalområdet, har i alle årene selv stået for plejen af fårene. Kommunen har blot lagt arealer til, sagde John Engelhardt direkte henvendt til Gunnar Kjær og fortsatte:

– Det har været et fremragende samarbejde gennem alle årene, og jeg vil gerne sige dig en stor tak for den kæmpe indsats, du har ydet for fårene, for området og for borgernes naturoplevelse her i Ejby. Men nu har du ønsket at træde lidt tilbage i forhold til pasningen af fårene. Derfor har vi i kommunen valgt at gå ind og overtage ansvaret for den fortsatte drift. Heldigvis vil Gunnar stille sig til rådighed med råd og vejledning i opstartsfasen.

Nyt fårelav

Der er stiftende generalforsamling i det nye fårelav den 2. marts i fodboldklubbens lokaler, der ligger sammen med Ejbyhallen lige ved siden af den nye stald.

Det er meningen, at fårene skal have tre formål. Først og fremmest skal de selvfølgelig gøre det, får nu en gang gør bedst – nemlig at græsse.

– Fårene er et udtryk for en bæredygtig eller naturnær måde at pleje vores grønne områder på. Hvis ikke vi havde fårene, så skulle vi bruge mange mekaniske ressourcer på at fjerne bjørneklo og pleje de grønne områder. Sprøjtemidler med gift har vi jo heldigvis for længst lagt på hylden, sagde John Engelhardt.

Derudover handler fåreflokken også om naturformidling til børn og voksne.

– Får har en naturlig appellerende effekt på os mennesker – ikke mindst på børnene. Der vil derfor være et stort formidlingsmæssigt og socialt formål med oprettelsen af fårelavet, sagde John Engelhardt.

Sidst skal fårene også bruges som et socialt projekt, hvor borgere kan komme ud og arbejde.

– Hensigten er, at Vej- og Park med blandt andet kommunens nytteindsatsordning skal stå for en stor del af driften. Nytteindsatsen er den ordning, hvor borgere får mulighed for at yde en indsats for kontanthjælpen, sagde John Engelhardt.