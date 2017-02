Unuanceret integrationsdebat

Som kredsbestyrelsesformand for Venstre er det med dyb bekymring, at jeg læste Kenneth Kristensen Berths (DF) kommentar i Folkebladet. Dansk Folkeparti synes værende i et ærinde om at score billige point gennem appel til laveste fællesnævner og folks fordomme – uden egentlig ansvarsfølelse for, at man ved stigmatisering af befolkningsgrupper på baggrund af etnicitet i højere grad skaber kløft end bro i integrationsdebatten.

Det vidner om et værdisæt, som ligger milevidt fra de liberale grundværdier, som kendetegner mit Venstre bagland i Glostrup og Ballerup – begge forstadskommuner, som mange andre, der kender til integrationsudfordringerne.

Begge har brugt store ressourcer på, at komme hvortil de er i dag. Er de i mål? Næppe, men Glostrup Kommunes vedtagne flygtningepolitik, er et skridt på vejen.

Vi skal turde tale om problemerne. Der er for mange udlændige, der er kriminelle og der er for mange udlændinge, som ikke er i arbejde – en arbejdskraft, som vi som samfund slet ikke kan undvære. Det er også et problem, at der er nogle som ikke anerkender fundamentale danske værdier, så som ligestilling og demokrati. Omvendt bør vi også turde anerkende, at man kan være dansk på mange måder.

Venstres nyudnævnte folketingskandidat i Ballerupkredsen, Anahita Malakians, er født i Iran, datter af en politisk flygtning. Hun har lært det danske sprog. Hun har taget en uddannelse. Hun har fået det rødbedefarvet pas og hun har aldrig begået kriminalitet. Hun bidrager til arbejdsmarkedet og er engageret som frivillig.

MEN hun er jo fra et ikke-vestligt land og hendes børn er halvt efterkommere fra et ikke-vestligt land. Hvis hendes familie bosatte sig i Brøndby Strand, så ville hun med KKBs tilgang blive en del af problemet og ikke en del af løsningen.