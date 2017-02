Vallensbæks unge rockede

Mens mange sad klistret til skærmen derhjemme og så X Factor fredag i forrige uge, var der vaskeægte livemusik på spillestedet Forbrændingen fra en række bands fra Vallensbæk Musikskole og Ungdomsskole.

Det var et tæt pakket program med alt lige fra rock og pop til jazz og rap.

Koncerten var henlagt til Forbrændingen, hvor de unge musikere fik lov at prøve at stå på en rigtig scene med professionelle lys- og lydforhold.

JEH