Vegetarisk fokus på Vestegnen

Vegetarisk Forening Vestegnen (DVF-Vestegnen) er i fuld gang med at etablere sig som forening med mange aktiviteter.

Således havde foreningen og SuperBrugsen i Brøndby besøg af den debutterende kogebogsforfatter Ditte Gad Olsen den 11. februar. Et besøg Ditte Gad Olsen brugte til at dele veganske smagsprøver ud til kunderne fra hendes kogebog Vegansk for Alle.

– Mit ønske med at udgive kogebogen er at inspirere folk til at spise mere grønt. Det er derfor ikke kun en kogebog til dem, som allerede er vegetar eller veganer. Kogebogen er også til dem, som ikke helt ved, hvad de skal lave af mad uden kød, eller hvor kødet ikke spiller hovedrollen.

Sammenskudsgilde

Lørdagen efter, den 18. februar, mødtes 22 personer til DVF-Vestegnens femte sammenskudsgilde i Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster.

At så mange møder op, glæder Dennis Baggers Laursen fra DVF-Vestegnen:

– Det er ikke kun lokale fra Vestegnen, der deltager i vores sammenskudsgilde. Alene til vores seneste arrangement havde vi både folk fra Tyskland, Frankrig, Indien, Kina, Hong Kong og Vietnam, fortrinsvis udenlandske studerende, der deltog. Det giver en rigtig interessant stemning, og alle disse mennesker kommer jo også med hver deres vegetariske madkultur, der giver endnu mere variation og inspiration.

Ifølge Dennis Baggers Laursen er flere af deltagerne på forsøgsstadiet i forhold til at sige farvel til kød:

– De kødspisere, vi har haft besøg af, har også selv lavet nogle rigtig lækre og spændende vegetarretter. Men de går alligevel herfra med masser af inspiration og gå-på mod til at spise mere vegetarisk til daglig.

Dermed er der mulighed for, via DVF-Vestegnen, at få nye horisonter, siger Dennis Baggers Laursen:

– Til vores sammenskudsgilder og smagsprøve-arrangementer oplever rigtig mange, at man ikke behøver at lide afsavn ved at droppe kødet. Tværtimod, så åbner der sig en hel ny verden af grøntsager, krydderier, bælgfrugter og kornsorter, mange danskere ikke kendte til før.