Vi må gøre det bedre

Af

Kristian Tørning (DF), 1. suppleant til Folketinget, folketingskandidat for Brøndby, Vallensbæk og Ishøj

De sidste ugers historier og debatter i Folkebladet efterlader desværre en med det indtryk, at der hersker politisk kaos i Brøndby.

Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S) forklarer, at Brøndby ikke mister sit ”DNA”, selvom de etniske danskerne forsvinder. Anledningen er den demonstration, som Said Mohamed El Idrissi (R) afholder, fordi Danskernes Parti har delt brochurer ud, hvor indvandrere og efterkommere (der er født i Danmark) opfordres til at tage ”hjem” til Langtbortistan.

Mattias Tesfaye (MF, S) svarer på kritik rejst af Kenneth Kristensen Berth (MF, DF) pga. udtalelser fremsat af kommunalbestyrelsesmedlem Youssuf Idiab (S) mod Naser Khader (MF, K). Og Ricki Vejsmose (V) efterlyser en mere nuanceret integrationsdebat og klager over tonen.

Det må vi kunne gøre bedre. Borgerne har simpelthen krav på, at politikerne gør sig mere umage, for at mødes om konkrete løsninger på de mange og alvorlige problemer vi har. Jeg er selv bekymret over, at danskere kommer i mindretal. Jeg frygter også ortodoks islam, som jeg mener er en reel trussel mod demokratiet. Men jeg er optimist, for jeg er sikker på, at vælgere fra alle partier deler de bekymringer.

Alle må medgive, at ortodoks islam er et alvorligt lokalt problem i Brøndby. Sagerne med Hizb ut-Tahrirs overtagelse af Brøndby Strand IK viste det. Og vi så det desværre også i sagen med de tre piger fra Ishøj, der blev radikaliseret i Brøndby Strand, og derefter ville slutte sig til islamisk stat.

Det forholder sig med ortodoks islam som med alle andre væsentlige samfundsproblemer. Vi kan kun løse dem, hvis vi holder sammen om vores danske værdier. Vores værdier inkluderer også accepten af forskellighed, og derfor er det udansk, hvis nogen accepterer monokulturelle totalitære ideologier.