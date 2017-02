Vindende 6. klasse i biografen

Glostrup Bibliotek inviterede i december alle kommunens 6. klasser til at deltage i quizzen Klar Parat Svar, der handlede om elevernes viden indenfor såvel skøn- som faglitteratur. Otte klasser deltog i dysten, og glostrupvinder blev en klasse fra Vestervangsskolen.

Præmien blev indløst 15. februar, hvor de kloge elever og deres lærer så filmen Alle for Tre i Glostrup Bio ved en særforestilling. De havde en fin formiddag i biffen.

Klar Parat Svar er en landsdækkende quiz for 6. klasser. Quizzen er et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, TV2-regionerne og landets børnebiblioteker, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst. Af de otte hold i finalen blev danmarksvinderen fundet den 8. februar. Det blev en klasse fra Øster Farimagsgade Skole i København.